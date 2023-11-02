Три знака Зодиака, которые склонны к резким перепадам настроения

Астрологи назвали три знака Зодиака, чье настроение может часто колебаться как в зависимости от окружающей обстановки, так и без явной на то причины.

Астролог OLGA STELLA рассказала, кто из знаков Зодиака чаще остальных подвергается резким изменениям настроения.

Рак

Раки обладают выраженными эмоциональными чертами и часто подвергаются резким изменениям настроения. Они могут быть чрезвычайно чувствительными и эмоциональными, реагируя на окружающие события и энергию других людей. Их настроение может варьировать от восторженности и радости до меланхолии и тревоги в кратчайшие сроки.

Близнецы

Близнецы известны своей двойственностью и изменчивостью. Им свойственно быстро менять свое отношение к ситуациям и людям, что может приводить к резким перепадам настроения. Их ум быстро переключается с одной мысли на другую, и это может влиять на их эмоциональное состояние.

Рыбы

Рыбы, будучи чувствительными и интуитивными знаками, легко поддаются внешним влияниям и энергии окружающих. Их настроение может колебаться в зависимости от окружающей обстановки и настроения людей в их окружении. Они могут переживать эмоциональные взлеты и падения, часто впитывая энергию мира вокруг себя.

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