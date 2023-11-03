Названа сумма алиментов, которую Аль Пачино будет платить Нур Альфаллах

83-летний актер и его 29-летняя подруга урегулировали вопрос о сумме алиментов через пять месяцев после рождения ребенка.

83-летний Аль Пачино и 29-летняя Нур Альфаллах достигли соглашения об опеке через пять месяцев после рождения ребенка. Пара рассталась, так что Аль Пачино будет выплачивать алименты в размере 30 тысяч долларов в месяц. Об этом пишет Page Six.

Аль Пачино также заплатит 110 тысяч долларов авансом и 15 тысяч долларов на расходы на образование.

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Сообщается, что это только нижний предел выплат для лауреата "Оскара", поскольку его ежемесячные обязательства могут со временем увеличиваться в соответствии с его доходом.

Впервые о соглашении стало известно только в конце прошлого месяца. Документы об опеке нед пятимесячным Романом были подписаны в Калифорнии.

Фото Романа Пачино

Нур получит авансовый платеж в размере 110 000 долларов США, также Аль Пачино будет оплачивать образование Романа, ежегодно выделяя 15 000 долларов, которые будут перечисляться в фонд образования, в ожидании, когда Роман подрастет.

Он также, по-видимому, продолжит оплачивать другие расходы, включая 13 000 долларов за ночь на наем ночной медсестры.

Сообщается, что соглашение об опеке позволяет актеру и его бывшей девушке разделить юридическую опеку над своим сыном, но основная физическая опека будет принадлежать ей, а Пачино будет иметь право посещения.

Нынешняя договоренность позволит им прийти к совместному решению о том, какое образование получит Роман и в каких внеклассных мероприятиях он может участвовать.

Родителям также придется договориться о том, с кем из родителей Роман проведет каникулы.

У Пачино уже есть трое взрослых детей от предыдущих отношений.

У него есть 22-летние близнецы Оливия Пачино и Антон Джеймс Пачино от отношений с актрисой Беверли Д'Анджело . Он также является отцом 34-летней Джули Пачино, которую он делит с Яной Тэррант, преподавательницей актерского мастерства.

Напомним, впервые о романе Аль Пачино и Нур Альфаллах заговорили в 2022 году, когда они вместе стали появляться на вечеринках.

Богатая наследница Нур славится своими романами с пожилыми знаменитостями. Среди ее бойфрендов был также Клинт Иствуд и Мик Джаггер.

Сейчас СМИ сообщают, что пара рассталась, но представитель актера опроверг эти слухи, заявив, что они все еще вместе.