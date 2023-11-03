Царство иных. Рецензия на фильм "Королевство животных"

В прокат вышла неожиданная франко-бельгийская картина с аллюзией на современные процессы в обществе.

2 ноября в украинском прокате стартовала научно-фантастическая драма французского режиссера Тома Кайе "Королевство животных". Журналист Фокуса побывала на премьере и делится впечатлениями.

Трейлер фильма "Королевство животных" 2023

О чем фильм "Королевство животных"

По сюжету ленты, планету охватывает эпидемия мутаций, которые превращают людей в животных, и происходит этот процесс далеко не за один день. Тяжелые превращения приносят людям страдания на физическом и психологическом уровнях. Общество и семьи от них отказываются, их речь становится невнятной, мыслительные процессы стагнируют.

В центре сюжета – герой Франсуа, который делает все, чтобы спасти свою жену, попавшую под влияние этой таинственной мутации. В то время как в мире появляются новые существа, Франсуа вместе с 16-летним сыном Эмилем отправляются на поиски матери, пропавшей из центра, где содержали ее и других "существ". Это путешествие изменит жизнь отца и сына навсегда.

Главную роль в "Королевстве животных" сыграл актер Ромен Дюрис — лауреат премий "Хрустальный глобус" и "Люмьер". Он хорошо известен украинским зрителям по фильмам "Три мушкетера: д’Артаньян" и "Эйфель".

Наряду с Роменом Дюрисом в ленте снялись актеры Пол Кирхер и Адель Экзаркопулос. Мировая премьера "Королевства животных" состоялась на 76-м Каннском кинофестивале, где фильм открыл программу "Особый взгляд" — вторую по значению фестивальную секцию.

Читать между строк

В этой франко-бельгийской антиутопии Тома Кайе зрителю предложены сразу две аллюзии: на "Превращение" Франца Кафки и на сложность инаковости в современном мире как явлении. Впрочем, Кафка когда-то писал все о той же тяжести превращения в иного и давлении общества ввиду несоответствия привычному и понятному.

В фильме поднимаются вопросы "сосуществования" с "другими видами", что можно расценивать как отсылку и призыв к принятию в социуме к людям, которые в силу разных причин не вписываются в характеристики "нормы". Идея картины во многом поддерживает макротренд на воспитание терпимости и толерантности.

При этом герои "Королевства животных" идейно не разделены на плохих и хороших: на карту поставлены выживание видов и борьба за сферу влияния между существами, населяющими планету, где традиционно побеждает тот, у кого больше силы.

Картина "Королевство животных" примечательна, в первую очередь, жанровым коктейлем, на который режиссеры и сценаристы решаются нечасто. Кайе же предложил зрителю "микс-салат" из научной фантастики, драмы, триллера и романтической мелодрамы, и как следствие — возможность прожить очень разные по смыслу эмоции за короткие два часа.

Стоит ли смотреть фильм "Королевство животных"?

Да, если:

Вам хочется окунуться в атмосферу жизни и переживаний "иных". Такую возможность кинематограф предлагает нечасто.

Вы — поклонник европейского кино.

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