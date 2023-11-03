Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер как пара посетили престижную премию

Кайли и Тимоти перестали скрывать свои отношения и устроили публичное свидание на церемонии 2023 WSJ Magazine Innovator Awards.

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе вместе пришли на церемонию награждения престижной премии WSJ Magazine Innovator Awards 2023. Пара, вопреки ожиданиям, не позировала на красной дорожке, но зато в зале они вели себя, как пара и с удовольствием позировали фотографам. Об этом пишет Elle.

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Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе сидели рядом, шептались, шутили и смеялись.

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер Фото: Getty Images

Кайли Дженнер была удостоена награды журнала Brand Award. Приз она вышла получать в стильном темно-коричневом топе и юбке Ferragamo.

Кайли Дженнер на церемонии Фото: Instagram kyliejenner Кайли Дженнер на церемонии Фото: Instagram kyliejenner

Шаламе был ведущим церемонии и вручал кинопремию почетному гостю мероприятия – легендарному Мартину Скорсезе, который получил награду за вклад в кино.

Среди гостей вечера также были Марта Стюарт, Линда Евангелиста, дизайнер Марк Джейкобс с супругом и друг Кайли, дизайнер Хайдер Аккерман.

Шаламе и Дженнер обнародовали свои отношения в начале сентября. Впервые слухи о том, что они встречаются, появились еще в апреле.

Тимоти Шаламе и Хайдер Аккерман

Ранее Дженнер запустила свой новый модный бренд Khy.

А на этой неделе предпринимательница рассказала журналистам о своем развивающемся стиле.

"Я всегда меняю свой образ. Мне нравится создавать что-то новое. Когда я поехала в Париж, я примерила много красивых платьев, таких как Bottega и Schiaparelli, и люди думали, что я меняю свой стиль. Но я думаю, что мои настоящие поклонники знали, что это не так. Это то, что я вложила в Khy. Все коллекции будут совершенно разными", — рассказала Кайли, отметив, что ей не терпится снова поехать в Париж.

Напомним, ранее Кайли Дженнер "случайно" показала, какое фото украшает ее смартфон. Это было селфи с Тимоти Шаламе. На снимке пара целуется.