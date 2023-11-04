Модные тренды: какие сумки будут популярны зимой 2023

В тренде – большие и вместительные сумки. Даже клатчи этой зимой модницы выбирают побольше.

Мода на сумки так же переменчива, как на одежду и на обувь, и каждый сезон – повод пересмотреть свои запасы и обновить или же достать с антресолей что-то давнее, что внезапно снова стало ультра модным. Ресурс Why What Wear представляет семь моделей сумок, которые дизайнеры и стилисты советуют приобрести к зиме, чтобы быть всегда на пике моды.

Замшевая сумка

Большие сумки были главной темой в этом году, и зима 2023 – не исключение. В новом сезоне в центре внимания – большие модели из замши. Они не только выглядят роскошно, но и невероятно шикарно смотрятся с кожаной верхней одеждой, прекрасно смягчая более толстый текстиль.

Текстурные сумки

Плюшевые сумки, сумки-букле, вязаные сумки в этом сезоне – must-have. Хедлайнеры этого тренда – ряд крупных брендов, начиная от Max Mara и заканчивая Mango. В сезоне зима 2023 найдется приятная на ощупь сумка на любой бюджет.

Сумки с острыми краями

Когда дело доходит до сумочек, силуэт играет важную роль. В отличие от мягких форм, показанных выше, Prada представила шикарные сумки трапециевидной формы, на которые обратили внимание многие модницы.

Сумки с закругленными краями

Еще одна ключевая форма сумки зимы 2023 года — полумесяц. Ищете ли вы структурированный стиль или сумки с большим пространством, нельзя отрицать, что сумки через плечо с изогнутыми линиями сейчас актуальны.

Сумки с бахромой

В этом году мы стали свидетелями возрождения многих западных тенденций. Бахрома – не исключение. Она появилась повсюду, от Michael Kors до Ralph Lauren и Stella McCartney, причем не только на одежде, но и в декоре сумок.

Объемные клатчи

Клатчи всегда возвращаются в сезон вечеринок, но на этот раз они выглядят и ощущаются немного по-другому. Теперь речь идет о сумках, в которые действительно можно поместить все необходимое. Учитывая их обновленную форму и вместительность, на полках магазинов они долго не задержатся.

Сумки с имитацией крокодиловой кожи

Крокодиловая текстура всегда выглядит очень дорого, даже если кожа не настоящая. Модели, предлагаемые Victoria Beckham и Saint Laurent, имеют более высокую цену. Но если у вас ограниченный бюджет, а быть в тренде хочется – вы без проблем сможете найти более дешевые варианты таких сумок.

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