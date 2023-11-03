Холостая Луна в ноябре 2023: когда будет и что нельзя делать
Холостая Луна — промежутки времени, когда Луна не взаимодействует ни с одной из планет, и эти периоды могут нести опасность для людей.
Астролог Влад Росс предупреждает об опасности, ведь природа и человечество в период Холостой Луны будто замирают перед грядущим рывком, поэтому нам нужен отдых, иначе все может идти не по плану.
Что такое Луна без курса или Холостая Луна?
Раз в несколько суток Луна покидает созвездие Зодиака, чтобы совершить переход в следующее. Но есть периоды, когда она не взаимодействует ни с одной планет, эти промежутки и называют Холостой Луной.
Количество периодов Луны без курса в каждом месяце разное, и, имея знания о них, вы сможете сделать свою жизнь более гармоничной.
Когда Луна без курса будет в ноябре 2023 года?
4 ноября 05:27 — 09:21
6 ноября 09:26 — 21:39
9 ноября 06:57 — 10:07
11 ноября 17:07 — 20:38
14 ноября 01:06 — 04:21
16 ноября 00:58 — 09:41
18 ноября 10:27 — 13:27
20 ноября 12:50 — 16:28
22 ноября 17:10 — 19:19
24 ноября 19:40 — 22:28
26 ноября 23:52 — 27 ноября 02:40
29 ноября 03:01 — 18:54
Луна без курса: что нельзя делать
- принимать серьезные решения;
- делать важные дела;
- участвовать в переговорах;
- планировать что-то;
- делать ремонт;
- проходить собеседования;
- отправляться в поездки;
- совершать крупные покупки;
- делать уколы красоты;
- сдавать анализы.
Луна без курса: что нужно делать
- отдыхать и медитировать;
- читать или смотреть что-то;
- оставаться наедине;
- заниматься любимым делом.
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