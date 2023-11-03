Холостая Луна в ноябре 2023: когда будет и что нельзя делать

Холостая Луна — промежутки времени, когда Луна не взаимодействует ни с одной из планет, и эти периоды могут нести опасность для людей.

Астролог Влад Росс предупреждает об опасности, ведь природа и человечество в период Холостой Луны будто замирают перед грядущим рывком, поэтому нам нужен отдых, иначе все может идти не по плану.

Что такое Луна без курса или Холостая Луна?

Раз в несколько суток Луна покидает созвездие Зодиака, чтобы совершить переход в следующее. Но есть периоды, когда она не взаимодействует ни с одной планет, эти промежутки и называют Холостой Луной.

Количество периодов Луны без курса в каждом месяце разное, и, имея знания о них, вы сможете сделать свою жизнь более гармоничной.

Когда Луна без курса будет в ноябре 2023 года?

4 ноября 05:27 — 09:21

6 ноября 09:26 — 21:39

9 ноября 06:57 — 10:07

11 ноября 17:07 — 20:38

14 ноября 01:06 — 04:21

16 ноября 00:58 — 09:41

18 ноября 10:27 — 13:27

20 ноября 12:50 — 16:28

22 ноября 17:10 — 19:19

24 ноября 19:40 — 22:28

26 ноября 23:52 — 27 ноября 02:40

29 ноября 03:01 — 18:54

Луна без курса: что нельзя делать

принимать серьезные решения;

делать важные дела;

участвовать в переговорах;

планировать что-то;

делать ремонт;

проходить собеседования;

отправляться в поездки;

совершать крупные покупки;

делать уколы красоты;

сдавать анализы.

Луна без курса: что нужно делать

отдыхать и медитировать;

читать или смотреть что-то;

оставаться наедине;

заниматься любимым делом.

Также Фокус писал про магнитные бури в ноябре 2023 года