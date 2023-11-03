В США создали фонд Мэттью Перри для борьбы с зависимостью

Фонд Мэтью Перри принимает пожертвования для помощи людям, которые борются с различными зависимостями.

После смерти Мэтью Перри 28 октября в возрасте 54 лет был создан фонд, который будет носить его имя. Об этом сообщает издание Variety.

"В духе неизменного стремления Мэттью Перри помогать другим людям, которые борются с болезненными зависимостями, мы начинаем, чтобы почтить его наследие, основав Фонд Мэттью Перри, руководствуясь его собственными напутствием и опытом, а также его страстью изменить к лучшему как можно больше жизней", — говорится в заявлении Фонда.

Известно, что Фонд Мэтью Перри принимает пожертвования с целью оказания поддержки лицам, борющимся с алкогольной и наркотической зависимостями. Основатели фонда отметили, что будут руководствоваться принципами и ценностями самого актера, который в течение жизни открыто рассказывал о своей собственной борьбе со своими недугами.

В своем обращении представитель Фонда Мэтью Перри отметил: "Мэтью всегда желал помогать другим людям, борющимся с преступными наркотическими привычками. Этот фонд станет продолжением его наследия и духа."

Отметим, что фонд спонсируется и поддерживается Национальным филантропическим фондом (National Philanthropic Trust), общественной благотворительной организацией, лидером в сфере донорских оргназаций, который с момента своего основания собрал более 49 миллиардов долларов.

Напомним, что мемуары Мэттью Перри стали бестселлером после его смерти.