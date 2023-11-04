Азбука стиля от Кейт Миддлтон: какую обувь покупает своей дочери принцесса Уэльская (фото)

Принцесса Уэльская выбирает для дочери удобную и мягкую обувь, соответствующую ее возрасту.

Восьмилетняя принцесса Шарлотта, средний ребенок принца и принцессы Уэльских, – объект пристального внимания миллионов мам, у которых подрастают девочки, поскольку за ее стилем и одеждой следят не менее внимательно, чем за ее знаменитой матерью. Каждое появление юной королевской особы – это еще и реклама брендов, поскольку любая вещь, которая на ней, моментально сметается с полок магазинов. Фокус раньше уже писал, какие пальто принцесса Кейт покупает дочери, а теперь решил посмотреть, какую обувь выбирают для Шарлотты.

Кроссовки Next Star

8 мая вся семья Виндзор, включая принцессу Кейт, принца Уильяма и троих их детей Джорджа, Шарлотту и Луи, отправилась в Слау, чтобы принять участие в акции "Большая помощь".

Принцесса Шарлотта выглядела модно в розовом свитере косой вязки и джинсовых шортах. На ногах у нее была пара белых детских кроссовок Next Kids Star на шнуровке с розовой металлической звездой и блестящей нашивкой сзади. Эта обувь очень похожа на любимые кроссовки Кейт от бренда Veja, которые принцесса Уэльская часто носит.

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Голубые туфли Amaia

Когда дело доходит до туфель, Кэйт выбирает для дочери классические детские модели в стиле Мэри Джейн: с закругленным носком, ремешком и на плоском ходу.

4 июня 2022 года принц Уильям, Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта и принц Джордж посетили Кардиффский замок в Кардиффе, Уэльс, на праздновании платинового юбилея королевы. Юная принцесса появилась на публике в пальто Razorbil от испанского бренда Amaia и голубых туфельках, тоже от Amaia, в стиле Мэри Джейн, под которые она надела белые носки. Обувь сделана из100% телячьей кожи, имеет мягкую подушечку на пятке и щиколотке для лучшей поддержки.

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Белые туфли Siena от Papouelli

В белых кожаных туфлях от бренда Papouelli Siena принцесса Шарлотта появлялась практически на всех мероприятиях, связанных с коронацией ее дедушки, Чарльза III. В частности, в них она была как на самой коронации в Вестминстерском аббатстве, так и на параде Trooping the Colour в честь Чарльза III. Туфли Siena с ремешком имеют узкую пряжку над стопой. Чрезвычайно мягкая кожа и подошва делают эту обувь идеально подходящей для особых случаев.

Фото: Getty Images

Черные туфли от Manuela de Juan

На похоронах королевы и на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве принцесса Шарлотта была в черных туфлях ручной работы от бренда Manuela de Juan в стиле Мэри Джейн. Они выполнены из мягкой черной кожи, имеют удобную кожаную подкладку и удобный ремешок на ноге, который застегивается на кнопку. Каждый из образов юной принцессы состоял из пальто (в одном случае черного, в другом – бордового) и плотных черных колготок.

Белые босоножки Sienna от La Coqueta

В августе 2022 года принцесса Шарлотта посетила соревнования по плаванию на Играх Содружества 2022 года вместе со своими родителями, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. На мероприятие девочка надела полосатое платье белого цвета и белые сандалии с ремешками, мягкими кожаными ремешками и удобной резиновой подошвой.

Ранее Фокус писал, что ИИ сгенерировал портреты взрослой принцессы Шарлотты.