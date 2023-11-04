Азбука стиля от Кейт Миддлтон: какую обувь покупает своей дочери принцесса Уэльская (фото)
Принцесса Уэльская выбирает для дочери удобную и мягкую обувь, соответствующую ее возрасту.
Восьмилетняя принцесса Шарлотта, средний ребенок принца и принцессы Уэльских, – объект пристального внимания миллионов мам, у которых подрастают девочки, поскольку за ее стилем и одеждой следят не менее внимательно, чем за ее знаменитой матерью. Каждое появление юной королевской особы – это еще и реклама брендов, поскольку любая вещь, которая на ней, моментально сметается с полок магазинов. Фокус раньше уже писал, какие пальто принцесса Кейт покупает дочери, а теперь решил посмотреть, какую обувь выбирают для Шарлотты.
Кроссовки Next Star
8 мая вся семья Виндзор, включая принцессу Кейт, принца Уильяма и троих их детей Джорджа, Шарлотту и Луи, отправилась в Слау, чтобы принять участие в акции "Большая помощь".
Принцесса Шарлотта выглядела модно в розовом свитере косой вязки и джинсовых шортах. На ногах у нее была пара белых детских кроссовок Next Kids Star на шнуровке с розовой металлической звездой и блестящей нашивкой сзади. Эта обувь очень похожа на любимые кроссовки Кейт от бренда Veja, которые принцесса Уэльская часто носит.
Голубые туфли Amaia
Когда дело доходит до туфель, Кэйт выбирает для дочери классические детские модели в стиле Мэри Джейн: с закругленным носком, ремешком и на плоском ходу.
4 июня 2022 года принц Уильям, Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта и принц Джордж посетили Кардиффский замок в Кардиффе, Уэльс, на праздновании платинового юбилея королевы. Юная принцесса появилась на публике в пальто Razorbil от испанского бренда Amaia и голубых туфельках, тоже от Amaia, в стиле Мэри Джейн, под которые она надела белые носки. Обувь сделана из100% телячьей кожи, имеет мягкую подушечку на пятке и щиколотке для лучшей поддержки.
Белые туфли Siena от Papouelli
В белых кожаных туфлях от бренда Papouelli Siena принцесса Шарлотта появлялась практически на всех мероприятиях, связанных с коронацией ее дедушки, Чарльза III. В частности, в них она была как на самой коронации в Вестминстерском аббатстве, так и на параде Trooping the Colour в честь Чарльза III. Туфли Siena с ремешком имеют узкую пряжку над стопой. Чрезвычайно мягкая кожа и подошва делают эту обувь идеально подходящей для особых случаев.
Черные туфли от Manuela de Juan
На похоронах королевы и на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве принцесса Шарлотта была в черных туфлях ручной работы от бренда Manuela de Juan в стиле Мэри Джейн. Они выполнены из мягкой черной кожи, имеют удобную кожаную подкладку и удобный ремешок на ноге, который застегивается на кнопку. Каждый из образов юной принцессы состоял из пальто (в одном случае черного, в другом – бордового) и плотных черных колготок.
Белые босоножки Sienna от La Coqueta
В августе 2022 года принцесса Шарлотта посетила соревнования по плаванию на Играх Содружества 2022 года вместе со своими родителями, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. На мероприятие девочка надела полосатое платье белого цвета и белые сандалии с ремешками, мягкими кожаными ремешками и удобной резиновой подошвой.
Ранее Фокус писал, что ИИ сгенерировал портреты взрослой принцессы Шарлотты.