Похороны были закрыты для прессы: все актеры сериала "Друзья" пришли попрощаться с Мэттью Перри

Небольшая панихида прошла на Форест-Лаун, частном кладбище в Глендейле, где похоронены Уолт Дисней и Элизабет Тейлор.

Частные похороны Мэттью Перри, звезды сериала "Друзья", прошли в пятницу в Церкви холмов на престижном кладбище Форест-Лаун в Лос-Анджелесе. Попрощаться с актером пришли все его коллеги по сериалу, друзья и родственники. Об этом пишет Daily Mail.

Пять коллег Перри по сериалу "Друзья" были замечены возле церкви. 54-летняя Дженнифер Энистон, 60-летняя Лиза Кудроу, 59-летняя Кортни Кокс и 57-летний Дэвид Швиммер прибыли вместе. Прессу на похороны не пустили, что их сняли с воздуха. Актеры были одеты в черное и утешали друг друга.

Актеры "Друзей" на похоронах Мэттью Перри

После простой часовой церемонии к ним присоединился 56-летний Мэтт Леблан.

Также на похоронах были замечены мать Перри — Сюзанна Моррисон и его отец Джон Перри. А его отчим Кит Моррисон был одним из тех, кто нес гроб.

"Энистон пришла одной из первых. Она держалась сама по себе", — отметил инсайдер. Другой источник сообщил, что служба завершилась песней Питера Гэбриэла "Don’t Give Up" и все, кто присутствовал, не смогли сдержать слез.

Похороны Мэттью Перри

Ранее Дженнифер Энистон и остальные актеры "Друзей" опубликовали заявление, в котором описали свой шок и печаль.

"Мы все совершенно опустошены потерей Мэттью. Мы были больше, чем просто коллеги по съемочной площадке. Мы семья. Нам так много хочется сказать, но прямо сейчас нам понадобится минутка, чтобы оплакать и пережить эту непостижимую утрату. Со временем мы скажем больше. На данный момент наши мысли и наша любовь с семьей Мэтти, его друзьями и всеми, кто любил его во всем мире", — сообщили актеры.

Что известно о кладбище Форест-Лаун

Кладбище Форест-Лаун в Глендейле, Лос-Анджелес, находится напротив студии Warner Bros Studios, где на протяжении 10 сезонов снимались "Друзья", и является местом последнего пристанища целой плеяды голливудских звезд — среди них Кэрри Фишер, Бетт Дэвис, Уолт Дисней, Бастер Китон, фронтмен INXS Майкл Хатченс, Бриттани Мерфи, Энн Хеч и многих других.

Это одно из самых дорогих и престижных мест захоронения в США. В СМИ его даже называют "Тематическим парком смерти" и сравнивают с Диснейлендом.

Напомним, Мэттью Перри скончался 28 октября в 54 года. Причина смерти Перри остается неподтвержденной, но первоначальные токсикологические отчеты показали, что, когда он утонул в своем джакузи, в его организме не было метамфетамина или фентанила.

Актер долгое время страдал от наркотической зависимости.

В своих мемуарах Перри написал, что после того, как в 2018 году ему прописали опиаты, которые он считал недостаточными для облегчения боли, что побудило его обратиться к уличным торговцам, у которых он покупал оксиконтин с добавлением фентанила.