Сын Мэттью МакКонахи поделился редкими семейными фотографиями

Мэттью МакКонахи отметил свое 54-летие на выходных, 4 ноября.

16-летний сын американского актера Мэттью МакКонахи, Леви, показал поклонникам редкие семейные фотографии, посвятив своему знаменитому отцу, звезде "Далласского клуба покупателей", особенный пост в Instagram по случаю его 54-летия.

"Люди знают Мэтью МакКонахи как актера, а теперь и писателя, но я знаю его как своего отца; человека, который всегда находит для нас время, несмотря ни на что, человека, который всегда рядом, несмотря ни на что, и человека, который научил меня ценить путешествие, а не только пункт назначения. Путешествие только начинается. С днем рождения, папа!", — написал Леви в заметке.

На снимках, опубликованных подростком, запечатлены счастливые моменты семьи МакКонахи, включая совместные путешествия и важные семейные собрания.

Сообщение собрало свыше 400 тысяч лайков и более трех тысяч комментариев. Поклонники поздравляли Мэттью с днем рождения и выражали ему теплые слова поддержки и благодарности за его вклад в киноиндустрию.

Мэттью МакКонахи женат на бразильской модели Камиле Алвес с 2012 года, и у них – трое общих Детей. Кроме Леви, они также воспитывают 13-летнего Виду и 10-летнюю Ливингстону.

Напомним, что жена Мэттью Макконахи рассказала о "непростых" отношениях со свекровью.