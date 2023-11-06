Меган Маркл и принц Гарри на грани развода – СМИ

Королевская семья принца Гарри и отказавшаяся от титулов актрисы Меган Маркл на грани развода.

Такую инсайдерскую информацию опубликовало издание Ukr.Media. Ходят слухи, что после бегства из дворца Меган и Гарри активно искали способы, как не потерять финансовую устойчивость. Однако, в результате принц Гарри оказался совсем не приспособленным к обычной жизни. Он не знает, что такое зарабатывать деньги, да и представления нет, как это делается.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Именно поэтому Меган разочаровалась в нем и из любимого он превратился в обузу, которую ей приходится тащить на себе. Меган привыкла иметь все, что пожелает, а доставшихся им денег в наследство надолго не хватит. Меган это отчетливо поняла, но поздно.

Сейчас актриса ищет за что ухватиться, чтобы когда-то известный мужчина не потащил ее ко дну.

После того как Гарри и Меган покинули королевскую семью, многие их друзья отсеялись и круг знакомых резко уменьшился. Гарри и Меган стали неинтересными, поэтому возникла проблема в заработке денег. Поговаривают, что на фоне этого отношения в семье и пошатнулись.

Это подтверждает и поведение супругов. Если раньше Гарри и Меган всегда были вместе на всех мероприятиях, то сейчас они часто проводят время в разных местах. Меган любит вечеринки, громкие гуляния, а Гарри еще тот домосед, его беспокоят проблемы общества, экология.

Такое расхождение во взглядах на жизнь подливает масла в огонь.

Недавно Меган появилась на публике без кольца. А это незаурядный знак проблем в семье. Обручальное кольцо Гарри заказал персонально для Меган. В нем было три бриллианта. Как заявила Меган, один из камней начал шататься, поэтому она была вынуждена отдать обручальное кольцо ювелиру. Уже впоследствии Меган продолжила появляться на публике без кольца.

Недавно также стало известно, что Меган "схватила синицу за крыло". Ей предложил контракт один из суперагентов Голливуда Ари Эмануэль.

Именно он стал шансом для Мегана вырваться в мир. Недавно она сыграла главную роль в сериале "Форс-мажоры", который стал рейтинговым на Netflix.

Сейчас в медийном пространстве бурлит мысль, что когда Меган почувствует твердую землю под ногами на Голливудской арене, Гарри будет ей не нужен.

Напомним, ранее мы писали, что Меган Маркл появилась на публике в платье за ​​257 тысяч гривен.