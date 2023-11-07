Меган Маркл вышла в свет в платье за шесть тысяч долларов и прилетела в Вегас со звездными друзьями

В роскошном и очень дорогом образе Меган сходила на концерт своей подруги и соседки Кэти Перри.

Меган Маркл надела платье Valentino за 6872 долларов и туфли на шпильке Louboutin за 720 долларов, чтобы посмотреть концерт Кэти Перри, своей соседки по Монтесито. Меган и принц Гарри посетили последний вечер резиденции Кэти Перри в Лас-Вегасе. Об этом пишет Daily Mail.

Герцоги Сассекские были среди тысяч фанатов, собравшихся в театре Resorts World в Лас-Вегасе в субботу вечером, когда они наслаждались вечеринкой без детей. В VIP-секции к ним присоединилась Селин Дион.

Меган Маркл и принц Гарри на концерте Кэти Перри

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Сдержанный, но гламурный наряд Меган состоял из мини-платья Valentino с закрытыми рукавами стоимостью 6872 долларов и пары черных туфель Louboutin на шпильке стоимостью 720 долларов с ремешком спереди.

Блестящий наряд Меган отдал дань уважения одному из костюмов Кэти – потрясающему платью с вырезами.

Меган Маркл и принц Гарри на концерте Кэти Перри

Ранее стало известно, что в Лас-Вегас принц Гарри и его жена прилетели на частном самолете, к ним присоединились Кэмерон Диас, ее муж-рокер Бенджи Мэдден и актриса Зои Салдана .

Накануне концерта знаменитости были замечены в аэропорту Санта-Барбары, где они сели на тот же самолет, что и Меган с мужем.

Селебрити подняли на борт самолета G4 и совершила 40-минутный полет в Лас-Вегас, а затем вылетели домой и приземлилась в Калифорнии в час ночи рано утром в воскресенье.

Гарри и Меган были засняты при высадке из самолета, а Бенджи Мэдден был замечен рядом с Меган.

Пара заняла места в первом ряду на шоу Кэти Перри в Лас-Вегасе.

Меган Маркл и принц Гарри на концерте Кэти Перри

Герцог и герцогиня стали соседями Кэти Перри и ее жениха Орландо Блума после того, как певица и ее будущий муж приобрели изысканный дом в богатом анклаве Монтесито, штат Калифорния, за 14,2 миллиона долларов в 2020 году.

Похоже, Гарри и Меган любят посещать музыкальные концерты во время своих свиданий. Ранее они сходили на концерт Бейонсе, который прошел в рамках ее тура "Ренессанс" в Калифорнии. Папарацци засняли, как Маркл веселится, пока принц Гарри скучающе таращился в свой телефон.

Примечательно, но так как Бейонсе попросила выбрать для своего концерта серебристо-серый дресс-код, то принц Гарри надел пиджак своей жены.