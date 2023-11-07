Сальма Хайек поздравила отца с 86-летием (видео)

Впрочем, звезду экрана раскритиковали ее фолловеры.

57-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек поздравила своего отца с 86-м днем рождения. Видео звезда экрана поделилась в Instagram с более 27 млн подписчиков.

Бизнесмен ливанского происхождения Сами Хайек Домингес родился 5 ноября 1937 года в Мексике.

"Папа, какое большое счастье иметь возможность отпраздновать еще один год. Еще много кусочков впереди с моим любимым шоколадным тортом", — написала звезда фильма "Вечные".

На видео именинник задувал свечи на торте, в который его "толкнули" близкие люди. Сальма для семейного события выбрала молочный ансамбль и распустила волосы.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Сальма Хайек поздравила отца с 86-летием

"У тебя слишком хорошее чувство моды", "Ничего приятного делать так и тем более для пожилого человека", "Такую традицию надо исключать с пожилыми людьми. Его зубы почти застряли в торте", — комментируют публикацию фолловеры звезды экрана.

Сальма Хайек с отцом и братом Фото: Getty Images

Отметим, что, кроме звездной дочери, именинник стал отцом сына Сами-младшего Хайека, который является дизайнером и художником.

Напомним, Сальма Хайек с мужем сходили на выставку ее брата.

Также Фокус писал о стильном осеннем образе 2023 года от Сальмы Хайек.