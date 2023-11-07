"Это не категорическое мое "нет"": Екатерина Осадчая не планирует усыновлять ребенка

Телеведущая будет готова к процессу усыновления, когда не надо будет бороться за ребенка в суде из-за бюрократической системы в Украине.

В своем интервью изданию Insider, Екатерина Осадчая рассказала о своих личных планах по усыновлению ребенка и выразила свои обоснованные сомнения относительно системы усыновления в Украине.

"Раньше мы с мужем выражали желание об усыновлении ребенка. Но после того, как я начала погружаться в этот процесс более детально, решение пришлось отложить. В частности, это произошло и благодаря документальному сериалу "Семья для каждого ребенка", который мы делали. Детей нельзя раздавать просто так, но и ими нельзя торговать", — пояснила телеведущая.

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Выражая свое возмущение, Екатерина Осадчая подчеркнула, что многие люди не имеют достаточной информации об усыновлении и не понимают всех тонкостей этого процесса. Она поделилась историей своей близкой подруги, которая сталкивается со сложностями в очереди усыновителей.

"Это действительно — борьба за этого ребенка. Это не категорическое мое "нет" относительно усыновления, но пока не изменится система, не станет более прозрачной, я вряд ли буду готова к борьбе с социальными службами так, как Тимур и Инна Мирошниченко. И сейчас им "прилетает" от недоброжелателей, мол, они — публичные, и именно поэтому им удалось усыновить ребенка тогда, когда тысячи непубличных семей этого сделать не могут. Моя близкая подруга сейчас проходит этот непростой путь усыновления, и пока она не может этого сделать. Все, что ей говорят, что "свободных детей для усыновления нет", а она — 134-я в очереди усыновителей. Ее сертификат на кандидатство в усыновители истекает через год. Поэтому если за год она не найдет себе ребенка, ей снова придется заново проходить курсы кандидатов в усыновители и собирать пакет необходимых документов, чтобы получить действительный сертификат", — заявила Екатерина.

Также телеведущая заверила, что ждет изменений в Украине, чтобы процесс усыновления был легче.

"Наверное, я буду готова усыновить ребенка, когда общая ситуация по этому поводу изменится в стране. И когда я не буду добиваться этого ребенка, потому что я — публичная личность. Вместо этого я хочу воспользоваться этой публичностью, чтобы привлечь внимание к тому, что проблема детей, оставшихся без родителей, — в затянутой реформе, которая наконец должна состояться. Тогда украинцы смогут усыновлять не через взятки и не через ужасную бюрократию. Она должна быть, но в здоровом смысле — детей нельзя раздавать просто так, но и ими нельзя торговать", — отметила телеведущая.

Напомним, что Екатерина Осадчая снялась в фотосессии Vogue Украина и дала эксклюзивное интервью. Она объявила о запланированном открытии именного благотворительного фонда, который в ноябре объединит все ее благотворительные инициативы.