Ким Кардашьян и Вера Вонг: самые яркие образы CFDA Fashion Awards

Представители мира моды собрались, чтобы вручать и получать ежегодные награды Совета модельеров Америки (CFDA).

В понедельник вечером мир моды занял Музей естественной истории в Верхнем Вест-Сайде Манхэттена для вручения ежегодных наград Совета модельеров Америки (CFDA). Впервые 42-летняя церемония прошла в культовом месте. Церемонию посетили Ким Кардашьян, Вера Вонг, Деми Мур и многие другие. А хозяйкой вечера стала Энн Хэтэуэй, пишет W magazine.

На своем посту Энн заменила актрису и икону стиля Сару Джессику Паркер. Звезда "Секса в большом городе" была вынуждена уйти из-за "непредвиденных обстоятельств".

Энн Хэтэуэй Фото: Getty Images

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На церемонии были отмечены лучшие представители американской моды – прошлого, настоящего и будущего – а также лауреаты вечера. В том числе основательница Goop Гвинет Пэлтроу и обладательница награды "Икона моды года" Серена Уильямс.

Ким Кардашьян и Серена Уильямс Фото: Getty Images

Вера Вонг получила награду Совета директоров за ее вклад в свадебную индустрию, Мария Корнехо получила домой премию Джеффри Бина за выдающиеся достижения, а Джонатан Андерсон был назван международным дизайнером года за свою работу в JW Anderson и Loewe.

Вера Вонг Фото: Getty Images

Но несмотря на то, что лауреаты этих номинаций определены, многие из крупных наград вечера все еще под вопросом. Вероятно, самый большой вопрос связан с тем, кто станет американским дизайнером женской одежды 2023 года. Это может стать повторной победой для Кэтрин Гольштейн из Khaite, которая после победы в прошлом году была номинирована на эту награду вместе с Джозефом Альтузаррой из Altuzarra, Кристофером Джоном Роджерсом, Раулем Лопесом из Luar и Тори Берч.

Гвинет Пэлтроу Фото: Getty Images

Но прежде чем был вручен какой-либо модный "Оскар", конечно же, была красная дорожка.

К Ким Кардашьян, Деми Мур, Айо Эдебири, Мэри Джей Блайдж и Грете Ли присоединились завсегдатаи CFDA, такие как Карли Клосс, Хлоя Севиньи и Лоу Роуч, а также дизайнеры, в том числе Вилли Чаваррия, Уэс Гордон и ЛаКуан Смит.

Деми Мур Фото: Getty Images

CFDA — это всегда незабываемый вечер, который посещают селебрити и демонстрируют самые стильные и элегантные наряды из своего гардероба.

"Благодаря моде у нас действительно есть возможность создать свой собственный образ и поделиться своими уникальными взглядами с миром", — сказала Серена Уильямс , которая получила награду "Икона моды", врученную ей подругой Ким Кардашьян.

Уильямс, которая по этому случаю носила костюм Thom Browne, изготовленный по индивидуальному заказу, вспоминает, как в свое время "переосмыслила традиционную теннисную одежду", дополнив ее пышными пачками, боди и аксессуарами для волос.

"Сегодня я стою здесь со всеми вами не только как спортсмен, но и как человек, который лично испытал необыкновенную силу моды", — призналась великая теннисистка.

Ранее Ким Кардашьян и ее компания SKIMS продемонстрировали оригинальный фасон одежды с сосками.