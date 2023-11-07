Королева Камилла появилась на открытии парламента в любимой тиаре Елизаветы II (фото, видео)

Тиара, в которой жена монарха была на открытии парламента, имеет давнюю историю.

76-летняя королева Великобритании Камилла впервые надела знаменитую тиару покойной Елизаветы II и свое коронационное платье, когда присоединилась к своему мужу, королю Чарльзу III, на первом открытии парламента за время правления Его Величества, пишет Hello.

Она выглядела царственно в сшитом на заказ наряде цвета слоновой кости, которое было создано британским дизайнером Брюсом Олдфилдом для майской коронации из Peau de Soie, шелковой ткани с тусклым блеском, и соткано Стивеном Уолтерсом в Саффолке. Цветовая палитра цвета слоновой кости, серебра и золота, рукава длиной до браслета, сильные плечи и широкий V-образный вырез придавали королеве величественный вид на церемонии.

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На нем вышиты изящные гирлянды из абстрактных полевых цветов, а также четыре цветочные эмблемы Соединенного Королевства и имена детей и внуков Камиллы, которые незаметно вышиты на подоле ее юбки.

Над платьем Олдфилд работал шесть лет после беседы с Камиллой, большой поклонницей ее творчества.

Что касается тиары, которая является обязательной на открытии парламента, то королева выбрала одно из самых редких украшений в коллекции драгоценностей монарха – государственную диадему Георга IV. В ней насчитывается 23 578 драгоценных камней.

Георг IV поручил ювелирному дому Rundell & Bridge изготовить это изделие в 1820 году за 8 216 фунтов стерлингов для собственной коронации, и со временем оно стало одной из самых узнаваемых тиар покойной королевы Елизаветы II. Она особенна, потому что предназначена исключительно для государей и королев-консортов.

Диадема с серебряной и золотой подкладкой представляет собой узкую ленту, окаймленную жемчугом, увенчанную четырьмя крестами и четырьмя лепестками, изображающими национальные гербы Англии, Ирландии и Шотландии — розы, трилистник и чертополох.

Украшенная 1333 бриллиантами, включая бледно-желтый бриллиант весом в четыре карата в центре переднего креста, она обычно носится поверх бархатного чепца, хотя Камилла, как и Елизавета II, предпочитала носить ее без него.

Королева Елизавета II в тиаре Георга IV

В этой тиаре покойная королева была запечатлена на денежных купюрах, надевала ее на государственные банкеты и на открытие парламента.

Ранее Фокус писал, что во время визита в Кению Камилла надела сентиментальную брошь, которая когда-то принадлежала Елизавете II.