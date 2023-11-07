Бьянка Цензори разозлилась на Ким Кардашьян

Цензори не понравилось, что Кардашьян поставила под угрозу безопасность детей Канье Уэста.

28-летняя жена американского рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори крайне недовольна тем, что Ким Кардашьян в эпизоде семейного реалити-шоу заявила, что ее бывший муж живет в квартире без охраны. По мнению австралийского архитектора, таким образом Ким создала проблемы на ровном месте, пишет Daily Mail. В шоу Кардашьян также поделилась, что Канье не нанимает повара или няню, предпочитая вместо этого более простую жизнь, хотя раньше жил с ней в особняке за 60 миллионов долларов.

В свою очередь Цензори уверяет: они больше не живут в квартире, и у них есть охрана.

"Бьянка считает, что со стороны Ким было довольно неуместно разгласить эту информацию о Кардашьянах, и тем самым она фактически поставила под угрозу безопасность своих детей. Общественность не должна знать, что их дети в любой момент останутся без защиты. Она просто хочет, чтобы Ким перестала говорить о своем муже Канье в негативном свете, чтобы попытаться выглядеть лучше", – цитирует таблоид слова инсайдера.

Бьянка Цензори и Канье Уэст поженились в декабре прошлого года Фото: Getty

Ким рассказала об условиях жизни Уэста во время записи шоу еще в феврале. Она пожаловалась, что ее 10-летняя дочь Норт в восторге от аскетического образа жизни своего отца, и у него в квартире "без охраны, повара и няни" девочка чувствует себя счастливее, чем в своем роскошном доме.

Канье и Бьянка переехали в квартиру в Западном Голливуде за 20 тысяч долларов в месяц в декабре прошлого года, когда начался ремонт его дома площадью 4000 квадратных футов на берегу моря в Малибу стоимостью 57 миллионов долларов.

Пара официально поженилась в том же месяце, всего через месяц после завершения развода Ким и Канье.

Молодожены оставались без прислуги и охраны в течение шести месяцев, до июня, когда они наняли охрану перед поездкой в Японию и Европу.

Близкие к Уэсту люди говорят, что он хочет, чтобы его дети жили "более простой жизнью" и не были "испорчены" атрибутами роскоши.

"Канье не хочет, чтобы его дети были измученными и избалованными, он хочет, чтобы они знали, что могут все, но для достижения этого требуется немного больше усилий", – признался один из друзей рэпера.

Строительство особняка Канье стоимостью 60 миллионов долларов в Малибу было остановлено после того, как музыкант распустил свою строительную компанию, которая занималась проектом. Причиной стали финансовые проблемы.

Уэст владеет землей в Калабасасе, а также обширным ранчо в Вайоминге, где он проводил большую часть времени в последние дни своего брака с Ким. Он также указан как его официальный семейный дом в свидетельстве о браке с Бьянкой.

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