Зима 2023/2024: пять главных составляющих идеального образа

Вещи, которые будут модными зимой 2023/2024, можно смело назвать вневременной классикой с нотками ностальгии.

Ноябрь пролетит незаметно и не за горами – три месяца зимы, а значит, самое время еще раз просмотреть, что приготовили дизайнеры и рекомендуют стилисты на зиму 2023/2024, чтобы всегда выглядеть актуально и не отставать от модных тенденций. Феникс Сулейман в статье для The Modest Manifesto, изучив все последние коллекции, разложил по полочкам все о трендах, фактурах, принтах и прочих моментах, которые формируют образ. Предлагаем ознакомиться с ними и взять себе на заметку.

По словам автора, в отличие от прошлогодней осенне-зимней моды, вдохновленной 2000-ми годами, нынешний сезон вобрал в себя лучшие аспекты 80-х и 30-х годов, сохраняя при этом вневременную женственную элегантность.

Предыдущие возрождения моды 80-х были сосредоточены на смелых цветах, эстетике гранжа/панка и спортивном образе той эпохи. Однако на этот раз влияние 80-х иное. Преобладающая тенденция в этих коллекциях – ощущение универсального комфорта, гармонично сочетающегося с элегантностью. Подумайте о больших галстуках-бабочках, платьях с вырезами, которые тонко сочетают в себе остроту и чувственность, блейзерах с высокими плечами и сдержанными классическими цветами. Также особое внимание уделяется женственности форм с помощью платьев А-силуэта и кроя "песочные часы".

Одежда

В этом сезоне доминируют макси-юбки и платья. Последняя новинка – более короткие подолы, элегантно сочетающиеся с брюками.

Костюм и блейзер, завоевавшие популярность в сезоне весна-лето 2023, продолжают удерживать популярность. Однако зимой 2023/2024 наблюдается заметный сдвиг в сторону более формальных, хорошо структурированных, а иногда и ярких стилей пиджаков. В отличие от прошлого сезона, где блейзеры часто играли второстепенную роль в нарядах, теперь они выходят на первый план. Блейзеры искусно сочетаются с брюками или юбками, создавая изысканный деловой ансамбль. Не верите? Посмотрите, как и с чем носит блейзеры и пиджаки принцесса Уэльская.

Кейт Миддлтон сделала пиджаки главной частью своего образа Фото: Getty

Джинсовая ткань, хоть и ограниченно появлялась на подиумах, но оказала там значительное влияние. Часто его демонстрировали в стиле двойного денима, а детали были хорошо структурированы и адаптированы, создавая ощущение формальности в повседневной ткани. Versace представил хорошо скроенные наряды из двойного денима, а также деним в сочетании с белыми рубашками оверсайз.

Фасон

Самым популярным фасоном платьев в этом сезоне стал классический силуэт "песочные часы". Хотя на некоторых показах экспериментировали с более яркими формами, на большинстве показов была представлена одежда, застегнутая на талии. На многочисленных показах этот крой также подчеркивался топами с баской и блейзерами.

Если в прошлом сезоне спросом пользовались блейзеры в американском стиле, характеризующиеся короткими и объемными моделями, то в нынешнем модном сезоне предпочтение отдается блейзерам оверсайз в английском стиле, как, например, у Balenciaga и Saint Laurent.

Заниженная талия, несмотря на свою непрактичность в холодное время года, сохраняет позиции зимой 2023/2024.

Цвет

В сфере трендовых цветов зимы 2023/2024 заметно возвращение к классической элегантности черного цвета. Полностью черные ансамбли занимали центральное место на подиумах, излучая вневременную изысканность. Кроме того, черно-белые комбинации, а также яркие серебряные акценты подчеркнули вечную классику монохромных палитр.

Когда дизайнеры все же рисковали войти в мир цвета, он часто принимал форму ярких красных цветов, которые привлекали внимание. Alexander McQueen и Balmain выбрали более глубокие и насыщенные оттенки красного и игривые оттенки розового. Светло-зеленый, пастельно-зеленый или желтый также нашли свое место в новом сезоне.

Заметным исключением из этой приглушенной цветовой палитры стал показ Paco Rabanne, где буйство смелых и эклектичных цветов украсило подиум, прославляя энергичный и разнообразный подход к моде.

Принты

Принты на тканях занимают центральное место в этом сезоне, а ведущей тенденцией становится тартан, который широко представлен на нескольких модных показах. Этот культовый узор привносит нотку наследия и изысканности в современный дизайн.

Кроме того, внимание привлекли живописные и животные принты.

Горошек также оказался в центре внимания, как в печатной форме, так и в вышивке для создания 3D-эффекта.

Текстура

Текстура сыграла ключевую роль в новых зимних коллекциях. Почти каждая презентация на подиуме включала в себя элементы фактуры: от нежных перьев до замысловатой вышивки. Перья, в частности, были выдающейся деталью, придававшей различным изделиям нотку богатства и изящества. Заслуженное внимание привлекла кожа, причем как искусственная, так и натуральная.

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