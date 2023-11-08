Мэттью Перри был влюблен в Дженнифер Энистон: как он воспринял ее отказ
В конце октября 2023 года Мэттью Перри ушел из жизни. Актера нашли в его джакузи.
Мэттью Перри долгое время был влюблен в Дженнифер Энистон, однако она не отвечала ему взаимностью. Об этом пишет New York Post.
Перри и Энистон познакомились задолго до того, как сыграли роли Чендлера Бинга и Рэйчел Грин в культовом сериале "Друзья".
Дуэт познакомился через общих знакомых примерно за три года до того, как они снялись в комедии NBC — и Перри с самого начала открыто говорил о своих чувствах к актрисе греческого происхождения.
"Она меня сразу захватила и мне она понравилась", — рассказывал покойный актер в своих мемуарах 2022 года. "И у меня было ощущение, что она тоже была заинтригована — возможно, это должно было быть что-то".
Однако Энистон осторожно отказала ему после того, как Перри позвонил ей после того, как забронировал два концерта за один день.
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"Плохая идея — я почувствовал в телефоне лед", — продолжил Перри. "Оглядываясь назад, было понятно, что это заставило ее подумать, что она мне слишком нравится или не совсем так... и я лишь усугубил ошибку, пригласив ее на свидание. Она отказалась (это очень усложнило встречу с ней), но сказала, что хотела бы быть со мной друзьями, и я усилил это, выдав: "Мы не можем быть друзьями!"
Влюбленность Перри продолжалась, когда они начали съемки "Друзей" в 1994 году.
"На довольно раннем этапе создания "Друзей" я понял, что все еще сильно влюблен в Дженнифер Энистон", — написал он. "Наши приветствия и прощания стали неловкими. И тогда я спрашивал себя: "Как долго я могу смотреть на нее?" Три секунды много?"
"Но как можно не влюбиться в Дженнифер Энистон? Но в один момент я просто сказал: "Хорошо, хватит"", — признавался Мэттью Перри, который впоследствии влюбился в Кортни Кокс.
Напомним, кого Мэттью Перри видел в роли самого себя в байопике.
Также Фокус писал о последней встрече Мэттью Перри перед смертью.