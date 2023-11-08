28-летний бразильский певец умер после укуса паука (фото, видео)

Мужчина обращался в больницу, но умер через несколько дней после выписки из-за аллергической реакции.

Певец Дарлин Мораис из Бразилии умер через несколько дней после того, как в его доме в северо-восточном городе Миранорте мужчину укусил за лицо паук. Его 18-летняя падчерица тоже пострадала от укуса насекомого и сейчас находится в больнице. Об этом прессе сообщила вдова музыканта Джулиенни Лисбоа, пишет Mirror.

По словам женщины, Мораис сначала почувствовал усталость, а цвет укуса на его лице начал меняться и темнеть. В течение недели у него развилась аллергическая реакция. Его госпитализировали в больницу общего профиля Пальмаса, откуда вскоре выписали. В конечном итоге в результате осложнений он скончался через несколько дней.

Одно из последних фото Дарлина Фото: darlynmorais/instagram

Мораис занимался музыкой с 15 лет и пел форро, популярный жанр музыки в северо-восточном регионе Бразилии, основанный на сочетании аккордеона, забумбы и металлического треугольника. В своем аккаунте Instagram он часто публиковал видео выступлений и концертов, а в его музыкальную группу входили его брат и друг. Коллектив регулярно выступал в штате Токантинс, а также в соседних штатах Гояс, Мараньян и Пара.

"Он всегда был окружен друзьями, и это всегда было для него поводом праздновать. Всегда очень счастлив и улыбался всем вокруг. Обладатель огромного сердца, всегда помогающий окружающим его людям", – говорит о покойном его двоюродная сестра Уэсли Сильва.

У Мораиса, кроме падчерицы, остались шестилетняя дочь и годовалый сын, которых ему родила Джулиенни.

Семья Мораиса сообщила в соцсети, что теперь его страницей в Instagram будет управлять брат Хумихо, а также поблагодарила всех за соболезнования и слова поддержки.

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