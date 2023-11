Мэрайя Кэри может потерять 20 млн долларов из-за обвинений в плагиате

Речь идет о главном хите поп-дивы: All I Want for Christmas is You.

Известную певицу Мэрайю Кэри обвинили в плагиате и в том, что она нарушила авторские права. Это утверждает американский музыкант Энди Стоун. Он подал иск против певицы в суд штата Калифорния и требует 20 миллионов долларов. Энди считает, что он является соавтором одном из главных хитов Кэри — рождественской песне All I Want for Christmas is You. Об этом пишет Fox News.

Стоун, вокалист Vince Vance and the Valiants, стал соавтором своей песни под названием "All I Want for Christmas is You" в 1989 году. Стоун обвинил Кэри и ее команду в копировании "композиционной структуры" его песни.

Кэри "напрямую" скопировала текст из хита Стоуна 1989 года, и "примерно 50%" песни является нарушением авторских прав, заявили в судебных документах.

Стоун утверждает, что Кэри и ее команда "несомненно" имели доступ к его версии All I Want for Christmas is You из-за ее "широкого коммерческого и культурного успеха". Песня Стоуна много лет находилась в чартах Billboard, а его группа исполнила ее во время выступления в Белом доме весной 1994 года — в том же году, когда была выпущена песня Кэри.

Согласно судебным документам, выступление в Белом доме вернуло песню Vince Vance and the Valiants в чарт Billboard Hot Country в 1994 году.

All I Want for Christmas is You в исполнении Мэрайи Кэри

"Кэри извлекла выгоду из успеха своей работы, нарушающей авторские права. "Все, что я хочу на Рождество, это ты" стала повсеместной частью популярной культуры, а имя Кэри стало синонимом сезона", — утверждается в жалобе Стоуна.

Стоун впервые подал иск на Кэри в июне 2022 года в суд Луизианы, а пять месяцев спустя суд отклонил иск.

Хит Кэри стал главным праздничным хитом с момента его выпуска в 1994 году. "All I Want for Christmas is You" возглавил Billboard Hot 100, и было продано более 10 миллионов копий.

Ранее певица рассказала, как появилась эта песня, в интервью журналу W Magazine.

Мэрайи Кэри с детьми

"Идея о том, чтобы я выпустила рождественский альбом, вообще исходила от звукозаписывающей компании. Это было в начале моей карьеры, и я думала, что мне еще немного рано этим заниматься, но я подумала: "Ну, я люблю Рождество". В детстве у меня были очень грустные рождественские праздники, но я всегда стараюсь найти в них яркий свет", — по словам Кэри они старались создать вневременной хит, который бы звучал хорошо даже годы спустя.

Но по ее словам, она никогда не пыталась себе представить, что эта песня станет настолько популярной и принесет ей столько денег.

"Кэри извлекла выгоду, нарушив авторские права", — утверждается в иске Стоуна. По его словам, о его песне все забыли, а All I Want for Christmas is You в исполнении Мэрайи стала неотъемлемой частью популярной культуры. Имя же самой Кэри для многих превратилось в синоним рождественского сезона.

Действительно, с момента выхода All I Want for Christmas is You в исполнении Мэрайи было продано более 10 миллионов копий этого хита.

Впрочем, этот хит уже успел изрядно надоесть даже самым преданным любителям Рождества. В Британии, в 2019 году был проведен опрос, в ходе которого выяснилось, какая рождественская песня является самой раздражающей и надоедливой. И оказалось, что "Все что мне нужно на Рождество – это ты!" Мэрайи Кэри занимает первое место.