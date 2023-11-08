Принц Уильям рассказал о музыкальном вкусе принца Луи

Принц Луи увлекается музыкой американской группы OneRepublic.

Принц Уильям рассказал о слишком разных музыкальных вкусах своих детей на церемонии Earthshot Prize в Сингапуре во вторник, 7 ноября. Принц рассказал об увлечении своего младшего сына принца Луи музыкой американской группы OneRepublic, в то время, как его сын, десятилетний принц Джордж, проявил любовь к творчеству легендарных AC/DC. Об этом сообщает издание Hello!

На бекстейдже Уильям выразил искренние слова благодарности за эмоциональное исполнение группе OneRepublic, а также за финальное выступление на шоу группе Bastille.

Уильям также вспомнил о предыдущем визите в Сингапур вместе с Кейт Миддлтон 11 лет назад во время официального тура по случаю бриллиантового юбилея Елизаветы II и принца Филлипа.

Getty Images: Принц Уильям на зеленой дорожке с ведущей Ханной Уоддингем

Своим пребыванием в Сингапуре, принц Уэльский оказывает поддержку премии Earthshot Prize, которую он сам основал в 2020 году. Тем временем его супруга принцесса Кэтрин остается в Великобритании, чтобы помочь старшему сыну Джорджу во время его первых вступительных экзаменов в школу. К слову отец Джорджа, Шарлотты и Луи рассказал о своем волнении перед экзаменами сына, чем вызвал умиление присутствующих на церемонии.

Напомним, что Принц Уильям рассказал, чем увлекается принц Джордж.