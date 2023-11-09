Эмилия Кларк и Ким Кэтролл появились на премии "Женщина года" в Лондоне

В Лондоне состоялась церемония награждения "Женщина года" от Harper's Bazaar.

Во вторник, 7 ноября, вечером состоялось одно из самых ожидаемых событий мира моды, кино и искусства — церемония награждения "Женщина года" от Harper's Bazaar", которая проходила в роскошном лондонском отеле Claridge's. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На красной дорожке светского мероприятия блистали Наоми Уоттс, Эмилия Кларк, Джерри Холливелл и Ким Кэттролл, которые смогли впечатлить всех присутствующих своими элегантными образами.

Красная дорожка премии "Женщина года" от Harper's Bazaar

Наоми Уоттс, 55-летняя британская актриса, появилась на церемонии в элегантном черном платье в пол от Тори Берч, которое подчеркнуло ее безупречную фигуру. В то время как Эмилия Кларк, 37-летняя звезда "Игры престолов", блистала в белом платье в стиле 1920-х годов, украшенном бронзовым декором. К слову, Эмилия Кларк получила награду "Актриса года".

Джерри Холливелл, 48-летняя певица, произвела впечатление на гостей и коллег своим безупречным, по мнению редакторов модных рубрик) образом в платье с крупными цветами, что подчеркнуло ее энергичный стиль.

Тем временем Ким Кэттролл, 67-летняя актриса из "Секса в большом городе", позировала фотографам в безупречном образе — черно-золотом блестящем платье, эффектно подчеркнувшем ее силуэт.

Ким Кэттролл

- Дженна Ортега получила награду "Прорыв" на церемонии награждения #BazaarAwards. Ортега — лишь одна из победительниц нашей премии "Женщина года 2023", которой мы отмечаем тех, кто больше всего удивил нас за последние 12 месяцев, — отмечают в издании.

Дженна Ортега

Напомним, что Эмилия Кларк украсила обложку Harper's Bazaar и дала эксклюзивное интервью.