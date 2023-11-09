"Худший фильм киностудии Marvel". Стоит ли смотреть блокбастер "Марвелы"

На экраны вышел новый супергеройский блокбастер киностудии Marvel.

8 ноября в украинском прокате стартовал показ супергеройской ленты режиссера Ниа Дакосты "Марвелы" — сиквела картины с Бри Ларсен "Капитан Марвел" 2019 года.

Мировые СМИ уже окрестили фильм "минимумом киностудии Marvel" и "веселой вечеринкой по случаю конца". И мы, скорее, согласны с ними, чем нет. Фокус побывал на допремьерном показе фильма и делится впечатлениями.

Трейлер фильма "Марвелы" 2023

"Марвелы" — фильм-сумятица

Если коротко говорить о сюжете, Кэрол Дэнверс, она же Капитан Марвел (Бри Ларсон), объединяется с Камалой Хан, она же Мисс Марвел (Иман Веллани), и бывшей племянницей Кэрол, астронавтом, капитаном Моникой Рэмбо (Тейона Пэррис), чтобы спасти вселенную.

В первую очередь следует отметить, что в сюжете сиквела "Капитан Марвел", точнее, в его поистине дьявольских хитросплетениях способен разобраться только самый преданный, настойчивый и последовательный поклонник киновселенной Marvel. Для всех остальных зрителей картина представляется своего рода "винегретом" из скольжений, превращений, ярких вспышек, полетов и перемещений из одной вселенной в другую через дыры во временном континиуме. Не спрашивайте, мы тоже поняли весьма немного.

Из узнаваемых персонажей нам встретился агент Ник Фьюри (Семюель Л. Джексон) и рыжий кот, который совсем не кот — Гуся. В общем, их редкое присутствие в кадре давало зрителю якоря для ситуативного понимания происходящего на экране и возможность не начать перемещаться через дыры во временном континиуме вместе с главными героинями. Еще кот и Фьюри наполняли атмосферу юмором, что, принимая во внимание состояние прострации рядового зрителя, было очень уместно.

В общем и целом сюжет напоминает тематическую вечеринку с большим бюджетом, впечатляющими костюмами и спецэффектами, в сценарии которой есть отправные точки и вектор, но нет конкретного сценария, потому что все расслаблены, отдыхают и выпивают.

К слову, в такую концепцию сюжета отлично вписывается эпизод с танцующим ярко одетым народом одной из вселенных, которым пение заменяет речь. В этот момент создается впечатление, что на данном этапе вечеринки уже всем не скучно, впрочем, зрителям тоже.

Отдельно стоит отметить декорации картины. Иногда кажется, что очередная планета во вселенной — это один квартал небольшого города, где одновременно пребывают все жители. Другими словами, масштаба пространства не чувствуется: все выглядит слишком примитивно и напоминает декорации из первой "Планеты обезьян".

Позитивные аспекты фильма "Марвелы"

Да-да, позитивные моменты в картине Ниа Дакосты все же присутствуют. Во-первых, поклонникам ярких спецэффектов будет на что посмотреть, особенно, в формате 3D. События на экране выглядят красиво, неожиданно, динамично, словом, спецэффекты со своей задачей справились на ура, в отличие от декораций, логики повествования и смысловой нагрузки.

Актерский состав очень неплох. Иман Веллани (Камала Хан), главная героиня сериала "Мисс Марвел" Disney+, и Тейнона Пэррис (Моника Рембо) из "ВандаВижн" эффектно дополонили и разнообразили обычно деревянную в кадре Бри Ларсон.

Стоит ли смотреть фильм "Марвелы"?

Да, если:

Если вы — убежденный поклонник киновселенной Marvel no metter what.

Если вы соскучились по супергеройским блокбастерам.

Нет, если:

У вас есть приглашение на бокал вина этим субботним вечером. Там вы обретете больше.

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