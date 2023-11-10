Посвящение материнству: как выглядит национальный костюм украинки для "Мисс Вселенная - 2023"

Над созданием костюма трудилась большая команда из конструкторов, портных, мастеров по работе с кожей, декораторов, иллюстратора, 3D-художника и других.

Национальный костюм "Берегиня-мать", в котором "Мисс Украина-Вселенная" Ангелина Усанова представит нашу страну на 72-м конкурсе "Мисс Вселенная 2023" 18 ноября в Сальвадоре, показал оргкомитет конкурса. Этот наряд – посвящение великой, священной и безусловной материнской любви и беззащитности детей перед глазами войны, говорится на странице оргкомитета "Мисс Украина-Вселенная" в Instagram.

Над костюмом, на изготовление которого ушло шесть недель, работала большая украинская команда МÜ production: конструкторы, портные, мастера по работе с кожей, декораторы, иллюстратор, 3D-художник и другие.

На пошив наряда ушло около 30-35 метров шифона и органзы, а на ткани напечатан принт в виде облаков и голубого неба. Некоторые элементы костюма разрабатывались и публиковались на 3D-принтере, а на отделку ушло около 45 тысяч камней.

Символика костюма

Костюм украинки – это о матерях, которые умоляют и мечтают о чистом и защищенном небе без ракет, молятся о жизни своих детей, безжалостно отнимаемых войной.

С начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину погибли более 500 детей, свыше 1000 ранены, 379 детей считаются пропавшими без вести, а 19546 детей были депортированы РФ. Из них пока что возвращены только 386. Всего же 7,5 миллиона украинских детей считаются пострадавшими от войны: те дети, которые пережили травмы, ранения, физическое, сексуальное или психологическое насилие, дети-переселенцы и дети-беженцы; дети, похищенные или незаконно вывезенные за пределы Украины.

"Мы посвящаем наш костюм всем матерям Украины, оберегающим своих детей, воспитывающим их без мужа, который в то время защищает страну, матерям, потерявшим своих детей — взрослых или малышей, на войне. Голубая ткань костюма – символ мирного, тихого неба без ракет. Белый и молочный цвета — символы мира. Синий и желтый – цвета флага Украины. Золотые элементы на костюме – это броня, символизирующая силу каждой украинской матери, защищающей своих детей. Тело маленького ангелочка — символ бесценной жизни каждого ребенка", – рассказали в оргкомитете.

Кто такая Ангелина Усанова

Ангелина Усанова – победительница конкурса "Мисс Украина-Вселенная 2023". 26-летняя киевлянка стала первой в голосовании, которое проводилось среди жюри конкурса. Из-за продолжающихся военных действий оргкомитет отказался от проведения праздничного мероприятия, а отбор представительницы от Украины прошел в режиме онлайн-собеседований и онлайн-голосования жюри. Среди трех финалисток Ангелина одержала победу.

Ангелина – певица, автор песен, музыкант. Она пишет и исполняет песни на тему мира, экологии и любви. После окончания учебы в ашрамах в Австрии и Индии девушка получила титул мастера йоги. С начала полномасштабного вторжения Ангелина проводила благотворительные концерты с целью сбора средств на гуманитарную помощь, организовывала жилье для украинских беженцев в Европе, оказывала моральную поддержку пострадавшим от войны с помощью йоги, медитации и саунд-хиллинга, собрала и передала средства для покупки машин на фронт в рамках проекта "Быстрая эвакуация".

Ангелина Усанова поддерживает соотечественниковво время войны

Ранее Фокус писал, что Ангелина Усанова призналась, как едва не совершила суицид после потери отношений.