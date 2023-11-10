Арендованный дом: где провел последние месяцы своей жизни Мэттью Перри

Звезда "Друзей" Мэттью Перри жил в арендованном доме в Беверли-Хиллз вместе с помощником Кенни Ивамасой.

Стало известно, где Мэттью Перри, звезда сериала "Друзья" жил в последние годы и кто помогал ему по хозяйству. Инсайдеры предполагают, что именно 59-летний Кенни Ивамаса, ассистент актера, и обнаружил его тело 28 октября в гидромассажной ванне. Об этом пишет Daily Mail.

Кенни занимался делами Перри более 25 лет. За арендованный дом с тремя спальнями на склоне холма с видом на Беверли-Хиллз и океан, актер платил 49 000 долларов в месяц. Там он жил более года, пока его дом в Пасифик-Палисадс стоимостью 6 миллионов долларов находился на ремонте.

Перри совсем недавно вернулся в свой отремонтированный дом и наслаждался гидромассажной ванной, когда внезапно скончался 28 октября.

Дом Мэттью Перри в Беверли-Хиллз

Хозяин дома, который снимал Перри, Джон Малакзад назвал Ивамасу "человеком, живущим с Перри" и отметил, что он помогал ему по хозяйству.

Ивамаса не ответил на запрос журналистов о комментариях.

На его странице в LinkedIn отмечено, что он работает "исполнительным помощником", нанятым менеджером Перри Дугом Чапином.

Среди его обязанностей: "Исполнительный помощник личного менеджера в течение 25 лет (по настоящее время) для клиента Мэттью Перри ("Друзья"; актер, писатель и продюсер)".

"Я преуспеваю в хаотичных ситуациях, требующих порядка. Я сдержан, лоялен и уважаю абсолютную конфиденциальность. Я люблю сроки, контракты, расстановку точек и решение загадочных ситуаций и проектов", — отмечает Ивамаса.

Мэттью Перри и Кенни Ивамаса у арендованного дома актера

У Перри была еще одна помощница, Бриана Бранкато, которая проработала у него семь лет. Но она уволилась несколько месяцев назад, чтобы стать личным тренером.

Заявление об аренде недвижимости в Беверли-Хиллз было удалено в июне 2022 года, вероятно, когда Перри начал там жить. Актера регулярно видели у дома с октября 2022 года.

Сейчас дом стоит пустым, а на прошлой неделе мусорные баки снаружи были заполнены матрасами и подушками, поскольку его расчищают для другого арендатора.

Малакзад, который никогда лично не встречался с Перри, сказал, что тот был хорошим арендатором и съехал "пару недель назад".

Его соседи по улице Шалетт-Драйв не знали, что Перри жил там, хотя иногда видели, как его сотрудники, включая экономку и помощницу, приходили и уходили.

В арендованном доме — три спальни, три с половиной ванные комнаты, а его площадь составляет 6305 кв. футов, согласно данным на сайте недвижимости Zillow.

Его украшают лакированные полы и раздвижные стеклянные двери от пола до потолка, которые открываются на задний двор с бассейном и видом, который, по словам соседа является "одним из лучших в городе".

Напомним, Мэттью Перри был найден мертвым 28 октября. Предполагается, что он утонул, хотя официальная причина смерти не названа. Ранее было опубликовано официальное свидетельство о смерти Перри, но причина его смерти все еще была указана как "отложенная".

Прибывшие на место сотрудники службы экстренного реагирования сообщили, что, когда Перри нашел его помощник, он находился под водой. Ассистент поднял его голову в отчаянной попытке дать ему немного воздуха.

К тому времени, когда пожарные Лос-Анджелеса прибыли в его дом в Пасифик-Палисейдс, актер был уже мертв.

Перри открыто рассказывал о своей прошлой борьбе с алкоголем и наркозависимостью, но в недавних интервью сказал, что он чист и трезв.