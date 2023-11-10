Для истинных ценителей парфюмерии в Днепре открыли три новых бутика

Известный украинский бренд парфюмерии и косметики Extract расширяет сеть магазинов в Днепре. Любители нишевых ароматов и качественной уходовой косметики теперь могут воочию оценить ассортимент и выбрать что-то по душе. Открытие новых парфюмерных бутиков в Днепре – еще одно подтверждение, что в вопросе завоевания клиентов, бренд на верном пути. Что особенно интересного есть в ассортименте украинского бренда парфюмерии Extract и на какие авторские ароматы стоит обратить особое внимание, расскажем далее.

Что предлагает бренд Extract

Украинский бренд Extract известен широкими линейками нишевой парфюмерией для мужчин и женщин. Ознакомиться с описанием коллекций можно в каталоге https://extract.ua/ — здесь собраны ароматы нескольких классификаций и с оригинальными нотами сердца, а попробовать их на себе в бутиках Extract.

Ароматы бренда доступны в разных концентрациях с вариативным содержанием ароматических масел. Высокое качество авторской парфюмерии придаст уверенности и позволит чувствовать себя незабываемо.

Подчеркнем, что бренд Extract не ограничивается только производством парфюмерии. В каталоге множество позиций в категории косметики по уходу за лицом, телом и волосами, в том числе:

маски и патчи для лица;

солнцезащитные средства;

сыворотки для лица;

шампуни и кондиционеры;

лосьоны и скрабы для тела;

спреи и мисты.

В каталоге Extract представлена и декоративная косметика, благодаря которой макияж всегда безупречный. Обратите внимание и на подарочные наборы от известных брендов Rituals, Victoria's Secret, Q+A, Purito — такой ароматный презент придется кстати по любому поводу. Разнообразие средств разного типа для мужчин и женщин облегчает выбор и позволяет удовлетворить любые запросы.

Авторские ароматы для настоящих ценителей

Украинский бренд парфюмерии и косметики Extract известен авторскими ароматами с необычным сочетанием элементов. Подобрать нишевые духи можно для любого события – как для повседневных образов, так и для праздников или вечеринок. Обратить внимание следует на следующие популярные коллекции:

Calypso. Цитрусовая начальная нота идеально сочетается с цветочными нотами сердца – после нанесения духов становятся ощутимыми лилия и роза. Романтический и загадочный шлейф создается благодаря конечным нотам гармоничной комбинации ванили и пачули.

Nancy. С первых секунд фиалка, заложенная в ноту сердца в сочетании с начальными нотами яблока, земляники и ежевики создает незабываемый шлейф. Завершают ароматные аккорды ноты черной смородины и сандалового дерева.

Everest. Эта композиция идеально подходит тем, кому нравятся фужерно-древесные ароматы. Цветы фиалки в сочетании с деликатным кедром создают уникальный тандем, который долго сохраняется на теле. Идеальный вариант для теплой и уютной осени.

Какая бы авторская коллекция от Extract не была выбрана, аромат приятно удивит каждого. В то же время помните о личных предпочтениях, особенно если аромат предназначается в подарок.

Качественная косметика и парфюмерия в Днепре

Бренд Extract приглашает настоящих ценителей качественной парфюмерии посетить новые бутики в Днепре. Первый магазин бренда распахнул двери для посетителей еще в 2017 году, сейчас их уже три по адресу: ТЦ ЦУМ, ТРК Мост-сити и ТЦ Караван.

Каждый в этом невероятном королевстве ароматов найдет для себя парфюм или косметику в точном соответствии со своими предпочтениями. Новые бутики Extract – отличная возможность протестировать как авторские композиции, так и популярные ароматы от мировых брендов. Доброжелательные консультанты помогут сориентироваться в огромном разнообразии ассортимента и выбрать "тот самый" аромат или уходовую косметику, которая подойдет именно вам.