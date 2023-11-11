Мужской трикотаж: тренды и особенности сезона осень-зима 2023

Трикотажная одежда – база, которую легко найти как в женском, так и в мужском гардеробе. Рассказываем о том, на какие тенденции стоит обратить внимание представителям сильного пола при выборе трикотажной одежды на сезон осень-зима 2023

Главной тенденцией любого сезона является качество изделия, и осень-зима 2023 – не исключение.

Если говорить об особенностях сезона осень-зима – это все еще оверсайз. Тренд на объемные вещи (на один или даже два размера больше привычного) сохраняется уже не один сезон и для мужчин, и для женщин. И вообще, в отделах трикотажа все больше появляется одежда унисекс. Очень круто, что дизайнеры стали создавать гендерно-нейтральные вещи без особой привязки к полу.

Мужской трикотаж отличается особой элегантностью, невероятно подчркивая стиль и изысканность. Таким образом все больше базовых вещей в стиле кэжуал начали появляться в трикотажных линейках брендов. Наиболее популярным элементом одежды этого сезона стали вязаные поло с массивными воротниками: они полностью заполонили подиумы. Но советую обращать внимание на свободный фасон, а не приталенные модели.

Также к этой тенденции следует отнести вязаные жилетки, иногда с причудливыми и яркими принтами.

Если говорить о цветах, то нейтральные цвета – именно то, что нужно в этом сезоне. В тренде – спокойные, глубокие, теплые оттенки. Если женщинам я советую в этом году добавить яркие цвета в свою коллекцию трикотажа, то мужчинам следует выбирать молочные, коричневые, зеленые оттенки, то есть осеннюю палитру.

Для тех, кто хочет добавить изюминку своему гардеробу, стоит делать акцент не на цветах, а на пряже. Я советую всегда обращать внимание на пряжу, из которой изготовлена одежда, чтобы вещи доставляли радость не один сезон. Фантазийная пряжа – один из главных трендов осени-зимы 2023, а также микс нитей, благодаря которому вещи приобретают необычный вид.