Принц Гарри не вернется в Великобританию, пока отец и брат не сделают одну вещь

Накануне стало известно, что младшего сына британского короля даже не пригласили на юбилей монарха.

Принц Гарри не вернется в Великобританию, пока король Чарльз III и принц Уильям не сделают одну вещь. Об этом пишет Express.

Эксперты считают, что герцог Сассекский и его жена, бывшая американская актриса Меган Маркл, ждут извинений от королевской семьи, прежде чем согласятся на любую форму примирения.

Супруги еще в 2020 году начали отдаляться от семьи принца Гарри, поскольку они решили сложить королевские обязанности и переехать в США, а публикация мемуаров герцога "Запасной" в январе 2023 года еще больше разожгла вражду.

После нескольких обвинений в книге против различных членов семьи, включая своего отца и старшего брата принца Уильяма, герцог Сассекский хочет, чтобы они извинились за то, как они вели себя с ним и Меган, когда пара была членами королевской семьи Великобритании.

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Король Чарльз III и принц Гарри Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Сообщается, что теперь супругов не пригласили на празднование 75-летия короля 14 ноября 2023 года, несмотря на первоначальные заявления, что они сами отклонили приглашение.

Королевский эксперт Анджела Левин высказала свое мнение: "Вы не заставите Гарри прийти на вечеринку к 75-летию короля, потому что он решительно настроен не связываться со своим отцом, братом или кем-то другим, если они не попросят прощения".

Левин считает, что младший сын короля даже составил список, за что конкретно родственники должны извиниться.

Принцесса Диана и король Чарльз III с сыновьями Фото: Getty Images

Напомним, вражда принца Гарри и Меган Маркл с родственниками из Великобритании достигла своего пика.

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