"Тридцать секунд до Марса": Джаред Лето рекламирует предстоящий тур группы

Страсть к экстремальным видам спорта заставила актера и певца вскарабкаться на небоскреб в Нью-Йорке.

Известный актер и певец Джаред Лето сумел сделать еще один шаг к вершине, забравшись на Эмпайр Стейт Билдинг в Нью-Йорке, чем очень удивил своих поклонников. По словам Джареда, во время совершения этого подвига он больше волновался, чем нервничал. Видео восхождения музsкант опубликовал на своей странице в Instagram.

Актер признался, что это было сложнее, чем он думал, но удовлетворение от созерцания восхода солнца с вершины одного из самых символичных зданий в мире того стоило.

Джаред Лето прорекламировал гастрольный тур группы с высоты Empire State Building

Джаред опубликовал видео на своей странице в Instagram, выразив свое волнение по поводу предстоящего гастрольного тура.

"Сегодня мы начинаем SEASONS WORLD TOUR 2024 в честь нашего нового альбома It's The End of The World But It's a Beautiful Day!!!", – написал музыкант.

В своем сообщении он добавил, что с детства был очарован этим знаковым зданием, и что скалолазание – один из экстремальных видов спорта, которым он любит заниматься.

"Как многие из вас также знают, я люблю лазать. Это одно из немногих занятий, которое отвлекает меня от жизненных трудностей и помогает обрести немного свободы и спокойствия", – написал Лето.

Джаред Лето поднялся на Empire State Building

Он добавил, что с детства был увлечен Эмпайр Стейт Билдинг, и назвал небоскреб "достопримечательностью номер один в мире".

"Не уверен, был ли это рекорд Гиннесса или имитация Кинг-Конга, но что-то в этом культовом сооружении всегда захватывало мое воображение", – написал Лето.

Певец выразил свое волнение по поводу начала тура, добавив, что рад началу гастрольного тура и возможности встретиться с поклонниками "в стольких удивительных местах по всему миру".

"Прошло слишком много времени. Мы скучаем по вам. Мы любим вас. Мы увидимся с вами очень скоро!!!", – написал Лето.

Группа Джареда Лето анонсировала гастрольный тур

51-летний Джаред, солист группы Thirty Seconds To Mars, примерно за 20 минут поднялся на восточную сторону здания с 86-го по 104-й этаж, достигнув высоты почти 400 метров.

Напомним, Мэрайя Кэри зажгла Эмпайр Стейт Билдинг в честь 25-летия своей культовой песни о Рождестве. Ее композиция All I Want For Christmas Is You стабильно занимает первое место на Billboard Hot 100.

