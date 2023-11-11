Зеркальная дата 11.11.2023: чего ожидать от этого дня

Число 11 в нумерологии считается сакральным. Оно сочетает в себе энергию творчества, чувствительности, повышенной интуиции.

Рунолог Татьяна Самохина рассказала, что означает зеркальная дата 11.11, а также что можно и нельзя делать в этот день.

Особенности зеркальной даты 11.11.2023

По словам рунолога, число 11 в нумерологии считается сакральным. Оно сочетает в себе энергию творчества, чувствительности, повышенной интуиции. Две единицы, расположенные рядом, символизируют некий портал между мирами, который открывается именно в мистический "темный" период ноября. Еще две единицы зеркальной даты 11.11.2023 усиливают действие этого портала, открывая нам небывалые возможности и "тайные комнаты", расположенные между вдохновением и интуицией.

Также стоит обратить внимание на сумму чисел (1+1+1+1= 4). Четверка олицетворяет собой все то ценное и материальное, что мы можем получить посредством своих усилий и труда. Это деньги, материальные блага, интеллектуальные идеи, которые впоследствии стают действиями. Задача четверки – напоминать нам, что мы и только мы являемся творцами своего благополучия и успеха.

Именно дата 11.11.2023 может стать вашим счастливым талисманом на пути к новым возможностям и переменам к лучшему.

Что можно делать в зеркальную дату 11.11:

слушать свой внутренний голос;

обращать внимание на символы и знаки;

быть открытым к новому;

принимать себя и свои недостатки;

медитировать;

проводить генеральную уборку;

обращать внимание на цифры и числа.

Что нельзя делать в зеркальную дату 11.11:

желать другим зла;

завидовать и ругаться;

допускать разрушающие мысли;

таить обиду;

заниматься тяжелым физическим трудом;

материться.

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