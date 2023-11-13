Королевская семья Нидерландов обновила государственные портреты (Фото)

Легкая небритость и розовое платье с глубоким декольте: король и королева Нидерландов показались в новых необычных образах на фотосессии для государственных портретов.

По случаю десятилетия на королевском троне король Нидерландов Виллем-Александр и его жена королева Максима снялись в сдержанной классической фотосессии для государственных потретов.

король Нидерландов Виллем-Александр и его жена королева Максима

Фотографии супругов были опубликованы на официальной странице Королевского дома . Известно, что важные портретные фотографии для королевской семьи были выполнены известным голландским фотографом и кинорежиссером Антоном Корбейном.

Локацией для фотосессии стал дворец Нордейнде, который является одним из трех официальных дворцов семьи. Его геолокация в самом центре Гааги в провинции Южная Голландия. Именно этот дворец используется официальным офисом короля и королевы Нидерландов, где они проводят все рабочие часы.

Что касается образов, которые семья выбрала для официального события. На фото можно увидеть, что королевская семья выбрала изысканные и сдержанные решения.

Например, Виллем-Александр для обновления государственных портретов надел конечно же официальный королевский костюм. Дополнил его сдержанный образ Орден Нидерландского Льва на груди первого класса — Рыцаря Большого креста. Известно, что эта награда вторая по статусу награда в Нидерландском королевстве. На фото также видно легкую небритость на лице короля и непринужденную укладку волос.

Если с мужским образом все просто, то на образе королевы есть, чем полюбоваться и что рассмотреть.

Королева Максима для совместных фотографий с мужем и отдельных государственных портретов выбрала нежное розовое платье в пол и довольно откровенным вырезом декольте. Сверху и до бедер платье обтягивает довольно подтянутую фигуру королевы, а уже ниже к низу платье переходит в легкие фатиновые цветы. Известно, что дизайнером этого платья является голландец Ян Тамиау.

Дополнили ее образ украшения — на шее королевы виднеется довольно массивное колье, на обеих кистях рук по массивному браслету, на ушах выразительные серьги, ну и конечно же как без короны королевы.

Отдельное внимание стоит уделить прическе королевы, которая довольно сдержанная и элегантная. Для фото королева подобрала волосы и дополнила все не навязчивым легким макияжем.

Конечно, как и муж, королева Максим надела свои знаки отличия — Большой крест Ордена Нидерландского Льва и звезду Большого креста Ордена Оранского Дома.

Стоит отметить, что Виллем-Александр занял королевский трон в 2013 году, тогда, как его мать, королева Нидерландов Беатрикс изъявила добровольное желание покинуть престол. Тогда королева официально сообщила, что делает это в пользу своего старшего сына, наследника Виллема-Александра. Таким образом впервые за 123 года в Нидерландах занял престол мужчина. В то время королю было 46 лет. Он стал самым молодым монархом Европы.

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