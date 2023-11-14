Энн Хэтэуэй опасалась, что ее карьера в кино закончится к 35 годам

41-летняя актриса появилась в пикантных образах на обложке глянца и дала откровенное интервью.

Энн Хэтэуэй появилась на обложке журнала PORTER и дала откровенное интервью. Звезда "Отверженных" призналась, что гордится своей сексуальной фотосессией и рассказала об опасениях насчет карьеры. Звезда думала, что она перестанет сниматься уже к 35 годам.

И это не был вывод самой Энн. По словам 41-летней актрисы, ее предупреждали о том, что карьера в кино недолговечна, еще когда она только начинала сниматься.

Энн Хэтэуэй

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"Когда я начинала в этой отрасли в детстве, меня предупреждали, что моя карьера рухнет в возрасте 35 лет, и я знаю, что с этим сталкиваются многие женщины. За то время, что прошло, все больше женщин продолжают работу и я считаю это фантастическим", — призналась актриса.

Энн призналась, что после многих лет, когда она сама была своим самым строгим критиком, теперь она решила относится к себе снисходительно.

Хэтэуэй научилась не позволять тревоге слишком усложнять ситуацию. "Будь проще, дорогая" — одна из мантр, которую она использует несколько раз во время интервью, говоря о работе или выборе одежды.

В интервью она отметила, что всегда стремилась ставить перед собой высокую планку, заявив: "Я всегда откровенно говорила о том, что я амбициозный человек".

Энн Хэтэуэй

"У меня есть цели и мечты; они не сильно отличаются от тех, что были, когда я была моложе, но я все еще пытаюсь их достичь", — призналась актриса.

Энн, вероятно, навсегда стала иконой стиля после того, как сыграла ассистентку главы журнала "Подиум" в картине "Дьявол носит Prada". Экранизация романа Лорен Вайсбергер, которая ранее работала ассистентом Анны Винтур в Vogue, стала хитом, а Энн сделала звездой.

В прошлом месяце Энн сказала, что ей очень бы хотелось сделать еще один проект с Мерил Стрип, ее партнершей по хиту.

"О боже, мне бы это очень понравилось. Если бы. Если бы. Если бы… она не была так занята", — посетовала актриса в интервью Entertainment Tonight.

Для журнала PORTER Энн позировала в нескольких стильных образах, в том числе в кожаном пальто Balenciaga, джинсах Bottega Veneta и пикантном бюстгальтере Gucci.

Позже она позировала в мини-платье Tom Ford и джинсовой куртке в ретро-стиле. Актриса предпочла незаметный макияж и естественную укладку.

Энн Хэтэуэй

Напомним, ранее Энн Хэтэуэй выбрала спорный джинсовый наряд от Ральфа Лорена для церемонии CFDA Fashion Awards в Нью-Йорке.

Наряд Энн состоял из темно-синего топа на пуговицах и длинной джинсовой юбки с цветочным принтом и длинным шлейфом. Сейчас платья из джинсовой ткани в моде, но вечерние наряды все еще вызывают недоумение у модных критиков.