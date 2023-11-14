Стало известно, когда Олег Винник вернется в Украину

В команде 50-летнего певца прокомментировали слухи о его возвращении

Идеал украинских женщин, 50-летний Олег Винник планирует вернуться в Украину.

Официальный комментарий предоставила представительница фан-клуба певца Валерия Барон каналу Музвар после слухов в украинских СМИ о его возвращении.

Она отметила, что Олег Винник не комментирует свое местонахождение, а тем более информации о своем возвращении на Родину.

Валерия также отметила, что пока никаких приездов Олега Винника в Украину не планируется, но как только будет информация о подготовке к туру, то певец обязательно это сообщит СМИ и сделает он это лично.

Барон также отметила, что с начала полномасштабной войны в Украине Винник всеми силами пытается помочь армии и отдает на это свои личные сбережения.

Олег Винник — возвращение на сцену

Стоит отметить, что информацию о благотворительном туре начал распространять известный украинский сплетник Богдан Беспалов. Именно с его слов, все украинские СМИ предположили, что это возможно.

Как утверждает Беспалов певец намерен именно под видом благотворительности вернуться и на Родину и сделать вид будто он и не "убегал" из Украины.

Еще в конце июня Олег Винник впервые вышел на связь и рассказал когда и с кем уехал из Украины. На тот момент певец находился в Германии вместе со своей семьей. Как он утверждает, выехал он туда 26 февраля, когда в Украине уже шли активные боевые действия.

Певец отмечал, что тогда вместе с собой он забрал много других людей. Сейчас же он живет и работает над созданием новой музыки в Германии.

Напомним, ранее мы писали, что известный украинский продюсер поставил точку в карьере Олега Винника.