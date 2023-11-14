Билли Айлиш впервые откровенно рассказала о своей сексуальной ориентации

21-летняя певица до сих пор молчит о личной жизни

21-летняя американская певица намекнула на нетрадиционную ориентацию и призналась в чувствах к женщинам.

Откровенное признание певица сделала в интервью изданию Variety.

В частности, в материал говорится о том, что Билли Айлиш говорит, что имеет физическое влечение к женщинам.

"Я их очень люблю. Я люблю их как людей. Меня они привлекают как люди. Меня они действительно привлекают. Меня физически привлекают они. Но я также очень пугаюсь ими, их красотой и присутствием",- сказала певица.

Она также отметила, что по своим ощущениям, ей казалось, что она не нравится другим женщинам. Она не чувствовала, что может дружить с девушками или поддерживать хорошие отношения, как это делают другие.

Певица также утверждает, что она не чувствует своей женственности и не комфортно чувствует себя в теле женщины.

"Я никогда не чувствовала себя женщиной, честно говоря. Я никогда не чувствовала себя желанной. Я никогда не чувствовала себя женственной. Мне нужно убедить себя, что я хорошая девушка", — призналась в интервью Билли Айлиш.

Певица говорит, что идентифицирует себя как "она/ее" и т.д., потому что никогда не чувствовала себя девушкой.

Кроме этого, она возмутительно говорит о восприятии женского тела в обществе. Все хотят видеть голое тело женщины, обсуждать его, Билли возмущается почему никто не обсуждает так мужчин. Именно поэтому она скрывает свое тело под массивной одеждой. Певица с детства имеет большой размер груди, на который конечно все обращают внимание. Ей не нравится то, что кто-то будет рассматривать ее и обсуждать.

Отметим, что 21-летняя Билли Айлиш имела отношения с рэпером Брэндоном Кью Адамсом, известным как 7:AMP. Пара разбежалась в 2019 году. По словам певицы, она была несчастлива с рэпером. Больше об отношениях девушки с кем-то еще не известно.

Напомним, недавно Билли Айлиш показала новую огромную татуировку на всю спину.