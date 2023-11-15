Мэтт Леблан впервые после смерти Мэттью Перри заговорил о трагическом событии: актер должен деньги своему другу

Мэтт Леблан рассказал то, чего не знал никто

56-летний американский актер Мэтт Леблан, сыгравший роль Джои в сериале "Друзья", друга Чендлера, впервые заговорил о внезапной смерти Мэтью Перри.

Сообщение с обращением к своему покойному другу Мэтт Леблан опубликовал в своем профиле инстаграма.

"Мэтью, с тяжелым сердцем прощаюсь. Времена, которые мы провели вместе, честно говоря, являются одними из любимых времен моей жизни. Для меня было честью разделить с тобой сцену и называть тебя своим другом. Я всегда буду улыбаться, когда думаю о тебе, и никогда не забуду тебя. Никогда. Расправь крылья и лети, брат, ты наконец-то свободен. Много любви",- написал актер.

Он также пошутил о долге, который ему должен Мэтью Перри, но так и не вернул.

"И я думаю, что ты хранишь 20 баксов, которые должен мне",- добавил Леблан.

Стоит отметить, что это первое публичное заявление актера после смерти Перри. В первые дни, когда весь мир был разбит новостью о смерти Мэтью Перри, ни один член звездного актерского состава сериала "Друзья" не сделал официального заявления. Уже после прощальной церемонии актрисы сделали совместное заявление, что тяжело переносят потерю друга, поэтому пока хотят помолчать.

Смерть 55-летнего Мэтью Перри стала большой неожиданностью для миллионов зрителей сериала "Друзья". Тело актера нашли в арендованном доме в джакузи. По версиям смерти, актер мог утопиться, у него случился сердечный приступ, это было самоубийство, а также возможна передозировка наркотиками. Однако несмотря на слухи, друзья актера никак не комментируют причину смерти Перри.

Что не скажешь о бывшей девушке Мэтью. Она назвала свою версию смерти актера.