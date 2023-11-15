Кортни Кокс впервые заговорила о смерти Мэттью Перри

Актриса призналась, что каждый день скучает по Мэтти.

59-летняя актриса Кортни Кокс впервые после смерти Мэттью Перри призналась о своих чувствах после смерти актера.

Трогательное видео с фрагментом из сериала "Друзья", где Кортни и Мэттью сыграли влюбленную парочку Монику и Чендлера, актриса опубликовала в своем инстаграме.

"Я очень благодарна Мэтти за каждое мгновение, проведенное с тобой, и я скучаю по тебе каждый день",- написала Кортни.

Она отметила, что работая на одной съемочной площадке, они стали очень близкими друг другу. Поэтому в ее памяти есть тысячи моментов с Перри, которыми бы она хотела поделиться.

Чтобы вспомнить своего возлюбленного по сериалу "Друзья" Кортни Кокс показала сцену со съемок сериала.

"Чтобы рассказать немного предыстории, Чендлер и Моника должны были провести одну ночь в Лондоне. Но благодаря реакции зрителей это стало началом их истории любви. В этой сцене, прежде чем мы начали крутиться, он (ред. Мэтью Перри) прошептал мне смешную фразу. Он часто делал такие вещи. Он был веселым и добрым",- написала Кортни.

Стоит отметить, что после смерти 55-летнего актера Мэттью Перри, его коллеги по съемочной площадке из сериала "Друзья" длительное время не комментировали произошедшее. Однако уже после прощания с актером, весь коллектив сделал совместное заявление, о том, что смерть Мэтью стала для них большой потерей, поэтому пока они не готовы говорить.

На сегодня до сих пор неизвестна причина внезапной смерти актера. По сети распространяются несколько версий — самоубийство, сердечный приступ и передозировка.

Напомним, ранее мы писали, что бывшая девушка Мэттью Перри назвала вероятную причину его смерти .