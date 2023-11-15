Гвинет Пэлтроу призналась, за что полюбила своего мужа

Звезда экрана и сценарист Брэд Фэлчак женаты с 2018 года.

51-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу призналась, что ее муж Брэд Фэлчак, 52, напоминает ей покойного отца. Об этом пишет People.

"У него есть вещи, которые напоминают моего папу. Это как голубоглазый еврей, сценарист с золотым сердцем и отличным чувством юмора. Наконец-то я выбрала своего папу", — сказала она в интервью изданию.

Фэлчак, в свою очередь, оценил это сравнение, поскольку он назвал Пэлтроу "идеальной женой".

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Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак

Отец актрисы, продюсер Брюс Пэлтроу, умер от осложнений рака полости рта в 2002 году.

Гвинет Пэлтроу с отцом

Гвинет, которая вышла замуж за Фэлчака в 2018 году, ранее была жената с певцом Крисом Мартином. От их союза подрастают двое детей: дочь Эппл, 19, и сын Мозес, 17.

Звезда экрана также является мачехой двух детей своего нынешнего мужа от предыдущего брака: 19-летней дочери Изабеллы и 17-летнего сына Броуди.

Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин

Кроме того, она призналась изданию, что сначала было "трудно" научиться воспитывать детей в смешанной семье, но с тех пор они научились сосуществовать вместе.

Напомним, Гвинет Пэлтроу вспомнила отношения с покойным Мэттью Перри.

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