"Мисс Вселенная Украина-2023" Ангелина Усанова рассказала, как муж изменил ей с близкой подругой

Девушка хотела покончить жизнь самоубийством

26-летняя певица, победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2023" и участница конкурса Мисс Вселенная 2023 Ангелина Усанова призналась, как муж изменил ей с подругой.

Подробностями личной жизни девушка поделилась в интервью KP.UA, где рассказала, что ее предали муж и подруга, а также выгнали из дома в разгар пандемии.

Впервые девушка призналась, что после предательства близких людей ловила себя на мысли, что хочет покончить жизнь самоубийством, но, к счастью, она этого не сделала.

Ангелина рассказала, что когда началась пандемия она была в столице, в это время ее муж был дома. Рядом оказалась близкая подруга певицы. Между мужчиной и девушкой возникли чувства.

Когда Ангелина была в столице, началась пандемия, она не смогла выехать за границу, поскольку все выезды были закрыты. Когда девушка вернулась, то ее законный муж уже жил с ее подругой. Девушка фактически осталась без крыши над головой будучи в чужой стране.

Усанова отмечает, что фактически ее выгнали из дома. В один момент она потеряла и подругу, и мужа, и жилье. Кроме того, что певица и так оказалась в критическом состоянии, так еще и подруга девушки запретила бывшему ей помогать. Певица признается, что сложно пережила этот период.

Ангелина также рассказала, что пережить измену ей помогли родные и психолог. Девушка, рассказывая о своей ситуации в жизни, отметила, что важно не закрываться в себе, а просить о помощи.

Кроме этого, певицу спасала музыка, девушка начала писать песни и выпускать свою боль в тексты.

Отметим, что уже 18 ноября"Мисс Вселенная Украина-2023" Ангелина Усанова представит нашу страну на международном конкурсе Miss Universe в Сальвадоре.

Напомним, Ангелина Усанова призналась, что едва не совершила самоубийство.