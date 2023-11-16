Муж художницы Евгении Гапчинской поздравил ее с 49-летием прямо с передовой (видео)
Художник Дмитрий Гапчинский сейчас защищает Украину с оружием в руках.
Украинская художница Евгения Гапчинская показала поздравление с днем рождения от своего мужа Дмитрия, который находится на передовой. Видео с обращением именинница выложила в своем Instagram.
"Женька! С пламенным горячим поздравлением. С днем рождения! Я тебя люблю. Надеюсь, скоро увидимся", — поздравил украинский защитник свою возлюбленную под звуки взрывов.
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15 ноября 2023 года, в свой 49-й день рождения, Евгения Гапчинская опубликовала картину с подписью "Тримайся, мала".
"Мне сегодня 49... малый спит... Дима на войне... без него не живу. существую...." — написала художница.
Муж уроженки Харькова, известный художник, карикатурист, шаржист, до полномасштабной войны также защищал Украину в зоне АТО и ООС.
Именинница рассказывала ранее о пути Дмитрия.
"Как он стал воином? Он художник, он энциклопедия по истории искусства.... Он невероятный.... Сказал до весны не увидимся..." — отмечала Евгения.
Напомним, Валерий Залужный поздравил свою жену Елену с днем рождения.
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