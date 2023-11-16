Главные тренды зимы 2023-24. Самая модная одежда сезона

Модельер рассказал, какие образы будут в тренде этой зимой

Прошла уже большая половина последнего месяца осени, а значит уже скоро начало зимы. Именно поэтому время собирать зимний гардероб и готовить новые образы для этого сезона.

Известный украинский дизайнер и модельер Андре Тан, который одевает в свои бренды многих мировых звезд поделился главными трендами сезона зимы 2024 года.

Серетами дизайнер поделился на своей странице в инстаграме.

Относительно цветовой гаммы. Модельер отметил, что в этом году в моде будут цвет металлика (похожий на серебро) и бордовый во всех своих оттенках.

Модельер отмечает, что одежда цвета металлика и тканей с металлизированной структурой будет в моде не один сезон, поэтому спокойно можно покупать в гардероб вещи этого тренда. Они точно пригодятся еще пару лет.

Относительно бордового цвета. В свой гардероб также спокойно можете покупать вещи этого оттенка. Подойдут также различные его вариации — от красного до темно-фиолетового. Сейчас в мировых коллекция можно увидеть хотя бы одну вещь в этих цветах, а это говорит лишь о том, что это будет хитом сезона.

Относительно форм вещей и акцентов. Этой зимой будут актуальны акцентные плечи как на верхней одежде, так и на блузах и платьях. Это тренд времен 80-х, но по словам Андре Тана, похоже эта мода возвращается. Модельер отмечает, что образы с массивными плечами выглядят не просто стильно, а еще и очень грациозно.

Не стоит забывать и о воланах, рюшах и бахраме. Они этой зимой будут добавлять особой привлекательности всем образам. Они дополняют одежду изысканностью, романтикой и грацией. Поэтому Андре Тан рекомендует женщинам обратить внимание на такое дополнение в стиле.

Конечно сезон зимы 2024 останется мягким и меховым. Вещи с пушистыми, мягкими тканями не потеряют своей популярности. Это касается как верхней одежды, так и свитеров, платьев и даже обуви и сумочек. Андре Тан отмечает, что в зимних образах именно благодаря мягким и меховым тканям можно сделать удачный акцент. Кроме того, что такие вещи выглядят стильно, так еще и согревают в холодные дни.

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