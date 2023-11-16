Уилл Смит опроверг, что занимался сексом со своим другом и коллегой

А его жена Джада Пинкетт-Смит заявила, что они будут подавать в суд.

Уилл Смит категорически опроверг заявление своего бывшего помощника Браза Билаала о том, что Уилл занимался сексом с актером Дуэйном Мартином, своим партнером по сериалу "Принц из Беверли-Хиллз". Об этом пишет Page Six.

Представитель Уилла заявил, что утверждения Билаала ложные и сексом со своим коллегой Уилл Смит в гримерке не занимался. Сам Смит назвал обвинения "полностью сфабрикованными" и "однозначно ложными".

Уилл Смит и Дуэйн Мартин

Билаал заявил в эфире шоу "Unwine With Tasha K", что много лет назад открыл дверь в гримерку Дуэйна и увидел, как "Дуэйн занимается анальным сексом с Уиллом" над диваном.

Биллал, который назвал себя бывшим помощником и другом Уилла Смита, подробно описал то, что он, как утверждает, увидел. И даже сравнил мужское достоинство Смита с "мизинцем на ноге".

Хотя Билаал не упомянул о браке Дуэйна Мартина с Тишей Кэмпбелл, на которой 58-летний актер женился еще в августе 1996 года, он раскритиковал отношения Смита с Джадой Пинкетт-Смит.

Он заявил, что Джада считает своего мужа "придурком" и уточнил, что ей не нравились его выступления в Comedy Hype.

Ранее Джада выпустила свои мемуары "Достойные" и рассказала о тайном расставании с Уиллом.

Продвигая свою книгу, соведущая "Red Table Talk" рассказала People , что она и ее муж разошлись еще семь лет назад.

Однако в последующих интервью она уточнила, что они не разводятся и "лечат" свои отношения.

По данным Entertainment Tonight, трое детей Уилла — Трей, 31 год, Джейден, 25 лет и Уиллоу, 23 года — чувствовали себя "очень плохо" и переживали за отца, узнав эту новость.

Джада Пинкетт-Смит также выступила с заявлением после шоу Билаала и заявила, что ее семья подаст в суд за клевету.

"Мы собираемся подать в суд", — заявила Джада в радиопередаче "Клуб Завтрак", намекая на потенциальную судебную тяжбу с предполагаемым бывшим помощником Уилла, Браза Билаалом.

Джада Пинкетт-Смит заявила, что они с Уиллом подают в суд

"Одно дело — иметь свое мнение о ком-то, другое — придумывать непристойные, злонамеренные истории", — добавила актриса, прежде чем назвать обвинение "смехотворным".

Неясно, когда Билаал стал свидетелем "инцидента". Ситком "Принц из Беверли-Хиллз" выходил в эфир с 1990 по 1996 год.

Дуэйн Мартин женился на актрисе Тише Кэмпбелл в 1996 году, пара рассталась в 2000-м. а затем расстался в 2000 году. Что касается Уилла Смита, то с 1992 по 1995 гг. он был женат на Шери Зампино, а на Джаде Пинкетт он женился в 1997 году.