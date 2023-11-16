Анна Тринчер показала свой отдых на Занзибаре (фото)

Артистка отправилась в отпуск с двумя подругами — Валерией Юрченко и Еленой Метельской.

Украинская певица и актриса Анна Тринчер делится новыми кадрами с Занзибара. Фото артистка опубликовала в Instagram-аккаунте с 2 млн подписчиков.

Во время своего африканского отдыха 22-летняя звезда сцены и экрана советует фанатам в случае планирования путешествий тщательно выбирать турагентство.

"Подберите правильное время, чтобы был сезон. Не знаю, как здесь летом, но, если бы не дожди и пасмурная погода — мы бы сидели целый день в отеле, потому что жара сложно переносится. Высокая влажность, просто нечем дышать", — рассказывает украинская знаменитость о своей поездке на Занзибар и показала, как плавала с большими черепахами.

Кроме этого, Тринчер посоветовала пользоваться солнцезащитными кремами и утром посещать пляж.

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Анна Тринчер отдыхает на Занзибаре

Компанию певице составили ее подруги — украинские блогеры Валерия Юрченко и Елена Метельская.

Анна Тринчер отдыхает на Занзибаре

Девушки создают много контента во время своего африканского отдыха.

Анна Тринчер отдыхает с подругами на Занзибаре

Напомним, певица Гайтана возвращается на сцену после семи лет перерыва.

Также Фокус писал о кризисе в отношениях Анны Тринчер и Александра Волошина.