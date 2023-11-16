Три знака Зодиака, которым нельзя ни с кем ссориться до конца ноября 2023 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым во второй половине ноября стоит быть особо осторожными с конфликтами, ведь это может привести к неприятным последствиям.

Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака нельзя ни с кем вступать в конфликты в ближайшие недели.

Рыбы

В этот период Рыбы становятся особенно чувствительными к энергии окружающих. Остерегайтесь конфликтов и любых словесных стычек с кем-либо, чтобы избежать эмоционального перегрева, так как ваша уязвимость может привести к более сложным ситуациям.

Весы

В это время Весы могут столкнуться с повышенным уровнем стресса, и ссоры могут только усугубить ситуацию. Постарайтесь поддерживать гармонию в отношениях, иначе неприятные последствия могут повлиять на ваше эмоциональное благополучие.

Козерог

В это время Козероги будут часто ощущают давление и ответственность. Избегайте ссор и напряженных ситуаций, чтобы сохранить ясность ума и избежать дополнительного стресса, который может повлиять на ваши профессиональные и личные обязательства.

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