Ким Кардашьян выбрала платье с крестами для выхода на красную дорожку

Ким Кардашьян отказалась от своих экстравагантных образов ради открытого платья с вышитыми крестами.

Ким Кардашьян недавно появилась на обложке журнала GQ в мужском костюме, а после отпраздновала это событие, пройдясь по красной дорожке на вечеринке GQ "Мужчина года" в Лос-Анджелесе, посвященной ежегодному выпуску журнала. Об этом пишет Daily Mail.

43-летняя звезда реалити-шоу столкнулась с негативной реакцией за то, что попала на обложку выпуска "Мужчина года", несмотря на то, что другие женщины-селебрити ранее делали то же самое в прошлом.

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Ким Кардашьян Фото: Getty Images

На красной дорожке к ней присоединились другая звезда кавер-версии Джейкоб Элорди, а также Оливия Родриго и Алессандра Амбросио.

Для приема Ким выбрала замшевое платье Chrome Hearts, с вырезом на спине, подчеркивавшем ее формы. Платье украшала готическая вышивка в виде крестов.

Ким была названа "магнатом года" после запуска линейки мужской одежды Skims. Для обложки она позировала в андрогинном костюме и галстуке, а в Instagram поделилась: "Привет! Я человек года по версии журнала GQ!".

Помимо Ким, в этом году на обложках появились Джейкоб Элорди и рэпер Трэвис Скотт.

С тех пор как была представлена ​​обложка Ким, GQ подвергся критике в Интернете за то, что женщина стала одной из звезд обложки "Мужчина года".

Но Ким не стала первой, ранее в этой же роли появлялись Рианна, Дженнифер Лопес, Дженнифер Энистон и Скарлетт Йоханссон.

Напомним, в интервью GQ Ким Кардашьян рассказала о своем отце, известном адвокате Роберте Кардашьяне. Она призналась, что тяжело переживала его смерть. И сейчас общается с ним через медиумов.