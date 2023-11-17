Ким Кардашьян выбрала платье с крестами для выхода на красную дорожку
Ким Кардашьян отказалась от своих экстравагантных образов ради открытого платья с вышитыми крестами.
Ким Кардашьян недавно появилась на обложке журнала GQ в мужском костюме, а после отпраздновала это событие, пройдясь по красной дорожке на вечеринке GQ "Мужчина года" в Лос-Анджелесе, посвященной ежегодному выпуску журнала. Об этом пишет Daily Mail.
43-летняя звезда реалити-шоу столкнулась с негативной реакцией за то, что попала на обложку выпуска "Мужчина года", несмотря на то, что другие женщины-селебрити ранее делали то же самое в прошлом.
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На красной дорожке к ней присоединились другая звезда кавер-версии Джейкоб Элорди, а также Оливия Родриго и Алессандра Амбросио.
Для приема Ким выбрала замшевое платье Chrome Hearts, с вырезом на спине, подчеркивавшем ее формы. Платье украшала готическая вышивка в виде крестов.
Ким была названа "магнатом года" после запуска линейки мужской одежды Skims. Для обложки она позировала в андрогинном костюме и галстуке, а в Instagram поделилась: "Привет! Я человек года по версии журнала GQ!".
Помимо Ким, в этом году на обложках появились Джейкоб Элорди и рэпер Трэвис Скотт.
С тех пор как была представлена обложка Ким, GQ подвергся критике в Интернете за то, что женщина стала одной из звезд обложки "Мужчина года".
Но Ким не стала первой, ранее в этой же роли появлялись Рианна, Дженнифер Лопес, Дженнифер Энистон и Скарлетт Йоханссон.
Напомним, в интервью GQ Ким Кардашьян рассказала о своем отце, известном адвокате Роберте Кардашьяне. Она призналась, что тяжело переживала его смерть. И сейчас общается с ним через медиумов.