Стало официально известно, как Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер назвали первого общего ребенка

Звездная пара сыграла свадьбу в Италии в мае 2022 года. В ноябре 2023 у них родился сын.

Стало официально известно, как Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер назвали своего первого общего ребенка. Об этом пишет People.

Согласно свидетельству о рождении, полученному изданием, 44-летняя многодетная мама и 47-летний барабанщик Blink-182 назвали своего сына Рокки Тринадцатым Баркером. Наследник звездной пары родился в среду, 1 ноября 2023 года, в больнице Лос-Анджелеса.

Важно Кортни Кардашьян стала матерью в четвертый раз

Одна из клана Кардашьян-Дженнер уже является мамой дочери Пенелопы Скотланд, 11, а также сыновей Рейнга Астона, 8, и Мейсона Дэша, 13, от бывшего бойфренда Скотта Дисика.

Баркер тем временем воспитывает дочь Алабаму Луэллу, 17, и сына Лэндона, 20, со своей бывшей женой Шанной Моаклер.

Недавно во время выступления в эпизоде подкаста "One Life One Chance" с Тоби Морсом музыкант рассказал о беременности своей возлюбленной Кортни, а затем раскрыл имя сына и дату рождения.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер Фото: Instagram kourtneykardash

Отвечая на вопрос, будет ли когда-нибудь еще один альбом Transplants, группы, к которой Баркер присоединился в 2002 году, многодетный отец сказал, что они уже собирались дать благотворительный концерт, но было важное событие, которое помешало этому.

"Мы собирались сделать пользу для Гавайев, но это неделя, когда Рокки должен родиться", — ответил тогда муж Кортни Кардашьян.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер Фото: kourtneykardash

Напомним, Кортни Кардашьян рассказала о дополнительном УЗИ, которое спасло жизнь ей и малышу.

Также Фокус писал о состоянии Кортни Кардашьян после четвертых родов.