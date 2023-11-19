Кровавые алмазы: эксперты прогнозируют рост цен на украшения после запрета бриллиантов из РФ

Стоимость обручальных колец, вероятно, взлетит из-за предлагаемых санкций в отношении российских алмазов.

Обручальные кольца уже стали одной из самых дорогих покупок, которые многие люди делают за всю жизнь. Но цена на них может резко подскочить, если в начале следующего года вступят в силу новые правила, направленные на прекращение торговли российскими алмазами, предупреждают эксперты. Об этом пишет This Is Money.

В среднем обручальное кольцо с бриллиантом стоит от 2 до 4 тысяч долларов. Но стоимость драгоценных камней может вырасти на десять процентов или более в соответствии с планами санкций, рассматриваемыми G7, сообщили журналистам высокопоставленные источники в отрасли.

Это также может привести к увеличению стоимости других украшений.

Бельгия выдвинула предложения анализировать алмазы, чтобы убедиться, что они не из России, и загрузить их в онлайн-систему отслеживания.

Но этот план приведет к "значительным" затратам для обычных потребителей, по мнению Ронни ВандеЛиндена, президента Международной ассоциации производителей бриллиантов и вице-президента Всемирного алмазного совета.

Есть опасения, что на камни будут введены дополнительные налоги и их анализ вызовет задержки в цепочке поставок – и то, и другое приведет к росту цен на бриллианты.

Бельгия утверждает, что ее правила позволят лучше обнаруживать российские алмазы, чем другие.

"Предложенный Бельгией план G7 по санкциям в отношении российских алмазов, несомненно, очень сильно ударит по ювелирной торговле, если он будет реализован", — сказал ВандеЛинден.

"Это приведет к увеличению затрат – в конечном итоге нам придется переложить дополнительные затраты на потребителя. Это означает, что мы ожидаем, что цены на ювелирные изделия с бриллиантами значительно вырастут, если "Большая семерка" осуществит этот план", — отметил он.

Хотя эксперты сходятся во мнении, что Россия должна подвергнуться санкциям после вторжения в Украину, они утверждают, что альтернативные схемы не были полностью рассмотрены.

Россия является крупнейшим в мире производителем алмазов, а в число других стран входят Ботсвана на юге Африки, Канада, Демократическая Республика Конго и Южная Африка.

Африканские алмазодобывающие страны, такие как Ботсвана и Южная Африка, особенно обеспокоены тем, что дополнительные затраты и задержки могут нанести непоправимый ущерб их экономике.

Хотя они поддерживают санкции, они говорят, что именно эта стратегия отслеживания и ограничения продаж принесет больше вреда, чем пользы.

Бельгия также имеет самый большой интерес к этой отрасли в Европейском Союзе, поскольку город Антверпен является крупным центром огранки алмазов.

Миллиарды фунтов алмазов проходят через этот район и продаются там каждый год.

Бельгийские чиновники заявили: "Несмотря на действующие сегодня санкции в Великобритании и США, российские "кровавые алмазы" продолжают поступать на западные рынки. Предложение, выдвинутое Бельгией, направлено на прекращение всех возможных схем обхода, которые могли бы позволить продолжить торговлю российскими алмазами, фактически положив конец финансированию войны в Украине посредством торговли российскими кровавыми алмазами".

Напомним, Евросоюз собирается ввести новые санкции против России. В новом пакете предусматривается введение ограничений на торговлю товарами совокупной стоимостью около 5 млрд евро.

В новом пакете санкций готовятся ограничения на экспорт сварочных машин, химикатов и других технологий, которые используются в военных целях.