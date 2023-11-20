Дантес признался почему на самом деле Кацурина вернулась в Украину

Звездная пара подтвердила свои отношения летом 2022 года. В последнее время Кацурина жила на две страны, а ее дочь Александра пошла в Польше в школу.

Украинский певец Владимир Дантес объяснил, почему спустя полтора года войны в Украине его возлюбленная Даша Кацурина приняла решение вернуться с детьми жить в Украину. Откровенное признание артист сделал в интервью с Еленой Кравец.

По его словам, это было легкое решение Даши, которая почти 1,5 года жила с детьми на две страны — Польшу и Украину.

Дантес отметил, что на самом деле очень трудно быть на расстоянии, ведь у каждого несется жизнь по разному. Из-за этого нет ощущения семьи, ведь фактически каждый имеет свою жизнь.

Именно поэтому Даша решила вернуться с детьми — дочерью Александрой и сыном Иваном в Украину. Не колеблясь Владимир и Даша нашли совместное жилье и съехались жить в частный дом.

"Это решение для Даши было очень легким, она говорила, давай жить вместе, все супер. Мне, как человеку, который тоже должен брать ответственность, это было трудно. Потому что когда она в Польше с детьми, ну супер. Взрывы, не взрывы. Это нормально. Я к этому привык. Но я считаю, все что не происходит, вы должны переживать это вместе. Если вы подписались на то, что вы семья, можно пожить какое-то время порознь, но зачем эта жизнь, если вы не переживаете все вместе. Берите ответственность. Трудно брать ответственность за детей. Так же трудно брать ответственность за детей, когда вы отправляете их учиться в какую-то другую страну. Вы же это решаете за них. Так же решайте, что они будут жить в Украине. Да, здесь война",- отметил Дантес.

Дантес также уверен, что лучше жить в войне вместе с семьей, чем жить отдельно.

Кроме этого, певец признался, что в последнее время негативно относится к украинцам, которые живут за границей. Все из-за того, что многие из них дают себе право жаловаться, как им сложно живется без войны.

Певец отмечает, что это неправильно жаловаться на мирную жизнь, когда здесь война.

Дантес не скрывает своего разочарования в людях, которые жалуются на жизнь за пределами Украины. Он уверен, что на друг друга не понять, ведь они представления не имею как сложно здесь.

Также Дантес убежден, что те люди, которые за два года ни разу не приехали на Украину, больше сюда не вернутся. О них можно забыть.

Напомним, Даша Кацурина и Владимир Дантес съехались.