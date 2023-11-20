В 95 лет умер Джосс Экленд, звезда культового фильма "Охота за "Красным октябрем"

Известный британский актер играл вместе с Шоном Коннери, Харрисоном Фордом и Ингрид Бергман.

Известный британский актер Джосс Экленд умер в 95 лет. За свою 60-летнюю карьеру в кино он исполнил более 130 ролей. Об этом пишет Daily Mail.

О смерти мэтра сообщила его семья.

На протяжении своей блестящей карьеры, которая длилась более шести десятилетий, он играл вместе с рядом актеров первой величины, в том числе с Алеком Болдуином и Шоном Коннери в "Охоте за Красным Октябрем".

Экленд, сыгравший более 130 ролей в кино и на телевидении и, пожалуй, наиболее известный своими ролями в фильмах "Смертельное оружие 2" и "Леди Джейн", умер "мирно в окружении семьи", подтвердили его близкие.

Джосс также был известным театральным актером и часто выходил на сцену вместе с Мэгги Смит и Джуди Денч.

Джосс Экленд хоть и был экранным возлюбленным многих известных актрис, включая Ингрид Бергман, Лорен Бэколл, Джин Симмонс, Деми Мур, Ширли Маклейн, Анук Эме и многих других, но в жизни всегда оставался верен своей жене Розмари, с которой прожил в браке 51 год. Она скончалась в 2002 году.

У звезды осталось семеро детей, 34 внука и 30 правнуков.

Джосс Экленд Фото: Getty Images

В сообщении о его смерти говорилось: "Благодаря своему характерному голосу и властной внешности Экленд привнес в свои роли уникальную интенсивность и серьезность. Его будут помнить как одного из самых талантливых и любимых актеров Великобритании".

Трейлер фильма "Охота за Красным октябрем"

Актер, номинированный на премию BAFTA, родился 29 февраля 1928 года в лондонском районе Лэдброк-Гроув. Он вырос в Килберне, на севере Лондона, со своим братом Пэдди и сестрой Барбарой.

После посещения Лондонской Центральной школы речи и драмы он дебютировал на сцене в 17 лет, снявшись в постановке 1945 года "Поспешное сердце".

Пять лет спустя он впервые появился в кино в массовке в оскароносном триллере "Семь дней до полудня". Затем он дебютировал в фильме Вернона Сьюэлла "Корабль-призрак" 1952 года, где сыграл второстепенную роль.

Интересно, но в 1950-х Экленд сделал перерыв в своей актерской карьере. Вместе с женой он отправился на грузовом судне в Малави, где работал на чайной плантации.

Трейлер фильма "Смертельное оружие 2"

Через шесть месяцев пара решила переехать в Южную Африку, где Экленд попытается найти работу в театре. Но когда его чуть не арестовали за книгу "Черная красавица", потому что думали, что она оправдывает апартеид (в книге речь идет о лошади), актер вернулся в Лондон и начал работать в театре "Олд Вик".

Напомним, в сентябре этого ода скончался актер Майкл Гэмбон, звезда фильмов о Гарри Поттере.