Певицу Джамалу объявили в розыск: артистка быстро отреагировала на упреки в ее сторону

40-летнюю украинскую певицу Джамалу объявили в розыск на территории страны агрессора России.

Такую информацию начали распространять пропагандистские средства массовой информации со ссылкой на Министерство внутренних дел России.

На сайте ведомства указаны данные о Сусане Джамаладиновой (настоящее имя украинской артистки) и то, что она разыскивается согласно статей уголовного кодекса страны агрессора. Оказывается певица в розыске с середины октября 2023 года.

В чем именно обвиняют певицу пока не известно, но как отмечают российские СМИ, Джамала занимается распространением ложной информации (фейков) о российской армии.

По решению российского суда певицу даже заочно арестовали.

Конечно украинская народная артистка Джамала не имела другого выбора и отреагировала на упреки в свою сторону.

Так, она опубликовала фото в своем инстаграме на котором смайликом в виде лица, которое держится за голову (символизируя абсурд) прокомментировала новость о ее аресте, которая уже появилась в сети.

Джамала отреагировала на новость о ее розыске

Отметим, что Джамала в 2016 году представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение". Она исполнила песню "1944" о депортации крымских татар. В результате одержала победу. Певица осуждает действия российских властей, оккупацию Крыма, войну в Украине. Поэтому публично говорит о реалиях в стране, где идет война. Она гастролирует по всему миру, где представляет Украину.

Занимается волонтерством и помогает украинским военным.

Напомним, Джамала рассказала, как Байден пообещал ей вернуть Крым.